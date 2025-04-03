https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html

Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу

Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу - РИА Новости, 03.04.2025

Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу

Некоторые наемники из Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, сбегают в европейские страны по дороге на фронт, РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T04:48:00+03:00

2025-04-03T04:48:00+03:00

2025-04-03T04:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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богота

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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БОГОТА, 3 апр - РИА Новости. Некоторые наемники из Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, сбегают в европейские страны по дороге на фронт, сообщила РИА Новости сестра одного из колумбийских наемников Каролина Вильяда. Ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда решил участвовать в конфликте из-за больших финансовых проблем, он уехал 5 ноября. Перелет ему оплатила украинская сторона, но переезд оказался непростым, некоторые из наемников решили остаться в европейских странах. "Один (из колумбийцев) сбежал и остался в Испании, другой - в Париже. Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах (до Украины)", - рассказала Вильяда. Джонатан Вильяда погиб на Украине. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.

https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html

https://ria.ru/20250402/svo-2008652542.html

украина

богота

афганистан

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в мире, украина, богота, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), латинская америка