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Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу - РИА Новости, 03.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:48 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/amerika-2009016745.html
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу - РИА Новости, 03.04.2025
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу
Некоторые наемники из Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, сбегают в европейские страны по дороге на фронт, РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T04:48:00+03:00
2025-04-03T04:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
богота
афганистан
министерство обороны рф (минобороны рф)
латинская америка
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БОГОТА, 3 апр - РИА Новости. Некоторые наемники из Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, сбегают в европейские страны по дороге на фронт, сообщила РИА Новости сестра одного из колумбийских наемников Каролина Вильяда. Ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда решил участвовать в конфликте из-за больших финансовых проблем, он уехал 5 ноября. Перелет ему оплатила украинская сторона, но переезд оказался непростым, некоторые из наемников решили остаться в европейских странах. "Один (из колумбийцев) сбежал и остался в Испании, другой - в Париже. Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах (до Украины)", - рассказала Вильяда. Джонатан Вильяда погиб на Украине. Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
https://ria.ru/20250402/naemnik-2008936995.html
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в мире, украина, богота, афганистан, министерство обороны рф (минобороны рф), латинская америка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Богота, Афганистан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Латинская Америка
Сестра колумбийского наемника ВСУ рассказала, как оттуда бегут в Европу

Наемники ВСУ из Латинской Америки сбегают в Европу по дороге на фронт

© AP Photo / Oleg PetrasiukВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
ВСУ. Архивное фото
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БОГОТА, 3 апр - РИА Новости. Некоторые наемники из Латинской Америки, которые соглашаются участвовать в украинском конфликте на стороне ВСУ, сбегают в европейские страны по дороге на фронт, сообщила РИА Новости сестра одного из колумбийских наемников Каролина Вильяда.
Ее брат Джонатан Андрес Мартинес Вильяда решил участвовать в конфликте из-за больших финансовых проблем, он уехал 5 ноября. Перелет ему оплатила украинская сторона, но переезд оказался непростым, некоторые из наемников решили остаться в европейских странах.
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"Один (из колумбийцев) сбежал и остался в Испании, другой - в Париже. Когда они прибыли в Испанию, оттуда они ехали на автобусах (до Украины)", - рассказала Вильяда.
Джонатан Вильяда погиб на Украине.
Посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра ранее рассказал РИА Новости, что точных данных о числе колумбийцев, участвующих в конфликте на Украине, у Боготы нет, известно примерно о 70-80 ликвидированных в боях. В конце марта родственники колумбийских наемников, пропавших на Украине, провели акцию протеста у здания МИД в Боготе. Они требовали от правительства информации о местонахождении своих близких.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. В марте Минобороны РФ сообщало, что с начала российской спецоперации на Украину прибыли 13 387 наемников.
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