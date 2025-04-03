Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде
Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом про агента 007
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над франшизой, заявила глава отдела по вопросам кино, стриминга и театральных постановок киностудии Кортни Валенти.
В конце февраля компания Amazon заявила, что продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия. Отмечалось, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов бондианы. В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами.
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"Мы полны решимости почтить наследие этого культового персонажа и в то же время дать зрителям по всему миру новую, свежую головокружительную историю вместе с (продюсерами - ред.) Эми (Паскаль - ред.) и Дэвидом (Хейманом - ред.). Они оба находятся в Лондоне и приступают к работе", - заявила Валенти, ее слова приводит издание Deadline.
Как отмечает издание, все еще остается неясным, кто сыграет роль Бонда в новом фильме.
Эми Паскаль - американский продюсер, работавшая над некоторыми фильмами из франшизы "Человек-паук", а Дэвид Хейман - ее коллега, выпустивший в роли продюсера все восемь фильмов о Гарри Поттере и три сиквела из серии "Фантастические твари".
Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.
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