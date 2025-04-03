https://ria.ru/20250403/amazon-2009107528.html

Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 03.04.2025

Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:12:00+03:00

2025-04-03T14:12:00+03:00

2025-04-03T14:12:00+03:00

культура

лондон

джеймс бонд

эми паскаль

гарри поттер

amazon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009104735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c52b9313ace2f80e22d490712f5bb58f.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над франшизой, заявила глава отдела по вопросам кино, стриминга и театральных постановок киностудии Кортни Валенти. В конце февраля компания Amazon заявила, что продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия. Отмечалось, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов бондианы. В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами. "Мы полны решимости почтить наследие этого культового персонажа и в то же время дать зрителям по всему миру новую, свежую головокружительную историю вместе с (продюсерами - ред.) Эми (Паскаль - ред.) и Дэвидом (Хейманом - ред.). Они оба находятся в Лондоне и приступают к работе", - заявила Валенти, ее слова приводит издание Deadline. Как отмечает издание, все еще остается неясным, кто сыграет роль Бонда в новом фильме. Эми Паскаль - американский продюсер, работавшая над некоторыми фильмами из франшизы "Человек-паук", а Дэвид Хейман - ее коллега, выпустивший в роли продюсера все восемь фильмов о Гарри Поттере и три сиквела из серии "Фантастические твари". Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.

https://ria.ru/20250220/bond-2000651860.html

https://ria.ru/20230304/bond-1855748420.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лондон, джеймс бонд, эми паскаль , гарри поттер, amazon