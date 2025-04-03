Рейтинг@Mail.ru
Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:12 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/amazon-2009107528.html
Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде
Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 03.04.2025
Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде
Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T14:12:00+03:00
2025-04-03T14:12:00+03:00
культура
лондон
джеймс бонд
эми паскаль
гарри поттер
amazon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009104735_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c52b9313ace2f80e22d490712f5bb58f.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над франшизой, заявила глава отдела по вопросам кино, стриминга и театральных постановок киностудии Кортни Валенти. В конце февраля компания Amazon заявила, что продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия. Отмечалось, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов бондианы. В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами. "Мы полны решимости почтить наследие этого культового персонажа и в то же время дать зрителям по всему миру новую, свежую головокружительную историю вместе с (продюсерами - ред.) Эми (Паскаль - ред.) и Дэвидом (Хейманом - ред.). Они оба находятся в Лондоне и приступают к работе", - заявила Валенти, ее слова приводит издание Deadline. Как отмечает издание, все еще остается неясным, кто сыграет роль Бонда в новом фильме. Эми Паскаль - американский продюсер, работавшая над некоторыми фильмами из франшизы "Человек-паук", а Дэвид Хейман - ее коллега, выпустивший в роли продюсера все восемь фильмов о Гарри Поттере и три сиквела из серии "Фантастические твари". Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.
https://ria.ru/20250220/bond-2000651860.html
https://ria.ru/20230304/bond-1855748420.html
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009104735_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2d626214ffdca312f9d51f54204ad590.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лондон, джеймс бонд, эми паскаль , гарри поттер, amazon
Культура, Лондон, Джеймс Бонд, Эми Паскаль , Гарри Поттер, Amazon
Amazon начинает работу над новым фильмом о Джеймсе Бонде

Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом про агента 007

© Amazon.com, Inc.Исполнители главный ролей в фильмах шпионской киносерии о Джеймсе Бонде
Исполнители главный ролей в фильмах шпионской киносерии о Джеймсе Бонде - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Amazon.com, Inc.
Исполнители главный ролей в фильмах шпионской киносерии о Джеймсе Бонде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Киностудия Amazon MGM Studios приступает к работе над новым фильмом шпионской киносерии о Джеймсе Бонде после приобретения компанией Amazon контроля над франшизой, заявила глава отдела по вопросам кино, стриминга и театральных постановок киностудии Кортни Валенти.
В конце февраля компания Amazon заявила, что продюсеры шпионской киносерии о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи и Майкл Уилсон отдают творческий контроль над франшизой американской студии Amazon MGM Studios в рамках нового совместного предприятия. Отмечалось, что Amazon с момента приобретения студии MGM в 2022 году обладает правами на дистрибуцию всех фильмов бондианы. В результате упомянутой сделки она получит творческий контроль над будущими проектами.
Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда фильме 007: Координаты Скайфолл. Кадр фильма - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Продюсеры "бондианы" отдают творческий контроль над франшизой
20 февраля, 20:42
"Мы полны решимости почтить наследие этого культового персонажа и в то же время дать зрителям по всему миру новую, свежую головокружительную историю вместе с (продюсерами - ред.) Эми (Паскаль - ред.) и Дэвидом (Хейманом - ред.). Они оба находятся в Лондоне и приступают к работе", - заявила Валенти, ее слова приводит издание Deadline.
Как отмечает издание, все еще остается неясным, кто сыграет роль Бонда в новом фильме.
Эми Паскаль - американский продюсер, работавшая над некоторыми фильмами из франшизы "Человек-паук", а Дэвид Хейман - ее коллега, выпустивший в роли продюсера все восемь фильмов о Гарри Поттере и три сиквела из серии "Фантастические твари".
Джеймс Бонд - персонаж, созданный писателем Яном Флемингом. Первый фильм об агенте британской разведки "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году, на данный момент бондиана насчитывает 27 фильмов. В разные годы роль Бонда исполняли Шон Коннери, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и другие.
Портреты актеров в образе Джеймса Бонда, сделанные из кубиков Lego, на выставке в Сан-Хосе, Коста-Рика - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Запад стерилизует Джеймса Бонда
4 марта 2023, 08:00
 
КультураЛондонДжеймс БондЭми ПаскальГарри ПоттерAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала