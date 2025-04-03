В Европе создадут альянс в сфере спутниковых технологий
CNBC: Leonardo, Airbus и Thales создадут альянс в сфере спутниковых технологий
© Фото : Maxar TechnologiesГруппа спутников
© Фото : Maxar Technologies
Группа спутников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Итальянская машиностроительная группа Leonardo, аэрокосмическая компания Airbus и оборонная компания Thales собираются в течение нескольких месяцев создать альянс для совместной разработки проекта в сфере спутниковых технологий, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу итальянского холдинга Роберто Чинголани.
В декабре 2024 года западные СМИ сообщали, что Leonardo, Airbus и Thales рассматривают возможность создать совместную космическую компанию, чтобы составить конкуренцию спутниковой сети Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску.
В Киеве испугались, что Маск отключит Starlink
20 февраля, 18:33
"Европейский оборонный гигант Leonardo надеется в течение нескольких месяцев представить альянс в области спутников с Airbus и Thales, поскольку континент ищет альтернативу Starlink Илона Маска", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Как рассказал глава Leonardo телеканалу, в настоящее время компании ведут совместную предварительную работу и пытаются определить, выгоден ли будет их альянс экономически и будет ли он приемлемым с точки зрения антимонопольного законодательства.
Чинголани подчеркнул, что альянс не собирается конкурировать со Starlink, а хочет просто предложить странам Европы собственную альтернативу этой спутниковой сети.
Ранее издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны сообщало, что ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink.
Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.