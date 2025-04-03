https://ria.ru/20250403/alyans-2009110468.html

В Европе создадут альянс в сфере спутниковых технологий

В Европе создадут альянс в сфере спутниковых технологий - РИА Новости, 03.04.2025

В Европе создадут альянс в сфере спутниковых технологий

Итальянская машиностроительная группа Leonardo, аэрокосмическая компания Airbus и оборонная компания Thales собираются в течение нескольких месяцев создать... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T14:21:00+03:00

2025-04-03T14:21:00+03:00

2025-04-03T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Итальянская машиностроительная группа Leonardo, аэрокосмическая компания Airbus и оборонная компания Thales собираются в течение нескольких месяцев создать альянс для совместной разработки проекта в сфере спутниковых технологий, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главу итальянского холдинга Роберто Чинголани. В декабре 2024 года западные СМИ сообщали, что Leonardo, Airbus и Thales рассматривают возможность создать совместную космическую компанию, чтобы составить конкуренцию спутниковой сети Starlink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску. "Европейский оборонный гигант Leonardo надеется в течение нескольких месяцев представить альянс в области спутников с Airbus и Thales, поскольку континент ищет альтернативу Starlink Илона Маска", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как рассказал глава Leonardo телеканалу, в настоящее время компании ведут совместную предварительную работу и пытаются определить, выгоден ли будет их альянс экономически и будет ли он приемлемым с точки зрения антимонопольного законодательства. Чинголани подчеркнул, что альянс не собирается конкурировать со Starlink, а хочет просто предложить странам Европы собственную альтернативу этой спутниковой сети. Ранее издание Euractiv со ссылкой на проект "Белой книги" Еврокомиссии о будущем европейской обороны сообщало, что ЕС намерен финансировать доступ ВСУ к спутниковой связи, предоставляемой европейскими коммерческими поставщиками, на фоне опасений отключения на Украине системы спутникового интернета Starlink. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее владелец Starlink Илон Маск опроверг эту информацию.

https://ria.ru/20250220/ukraina-2000626830.html

https://ria.ru/20250307/sputnik-2003729197.html

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технологии, европа, украина, сша, илон маск, airbus, еврокомиссия, евросоюз, в мире