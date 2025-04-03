https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html

Житель Алтая получил 12 лет за госизмену

Житель Алтая получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 03.04.2025

Житель Алтая получил 12 лет за госизмену

Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T09:19:00+03:00

2025-04-03T09:19:00+03:00

2025-04-03T09:19:00+03:00

происшествия

бийск

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БАРНАУЛ, 3 апр – РИА Новости. Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. Установлено, что житель Бийска 2004 года рождения перевел деньги террористической организации "в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации". Было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. "Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", - отмечают в управлении.

https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009030747.html

бийск

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происшествия, бийск, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины