https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 03.04.2025
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену
Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:19:00+03:00
2025-04-03T09:19:00+03:00
2025-04-03T09:19:00+03:00
происшествия
бийск
алтайский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
БАРНАУЛ, 3 апр – РИА Новости. Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. Установлено, что житель Бийска 2004 года рождения перевел деньги террористической организации "в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации". Было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. "Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009030747.html
бийск
алтайский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, бийск, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену
Финансировавший ВСУ житель Алтая получил 12 лет за госизмену