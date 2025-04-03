Рейтинг@Mail.ru
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 03.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:19 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/altay-2009034956.html
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену - РИА Новости, 03.04.2025
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену
Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T09:19:00+03:00
2025-04-03T09:19:00+03:00
происшествия
бийск
алтайский край
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
БАРНАУЛ, 3 апр – РИА Новости. Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону. Установлено, что житель Бийска 2004 года рождения перевел деньги террористической организации "в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации". Было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ. "Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", - отмечают в управлении.
https://ria.ru/20250403/zaderzhanie-2009030747.html
бийск
алтайский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, бийск, алтайский край, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Происшествия, Бийск, Алтайский край, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
Житель Алтая получил 12 лет за госизмену

Финансировавший ВСУ житель Алтая получил 12 лет за госизмену

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАРНАУЛ, 3 апр – РИА Новости. Житель Бийска Алтайского края получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Установлено, что житель Бийска 2004 года рождения перевел деньги террористической организации "в целях финансирования деятельности ВСУ, направленной против безопасности Российской Федерации". Было возбуждено дело по ст. 275 (государственная измена) УК РФ.
"Судом обвиняемый признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей", - отмечают в управлении.
Задержанная в Херсонской области россиянка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Херсонской области задержали россиянку по подозрению в госизмене
Вчера, 08:51
 
ПроисшествияБийскАлтайский крайРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала