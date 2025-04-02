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"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский - РИА Новости, 02.04.2025
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16:53 02.04.2025 (обновлено: 16:54 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/zelenskiy-2008936529.html
"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский
"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский - РИА Новости, 02.04.2025
"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский
Владимир Зеленский не может отказаться от сделки с американским президентом Дональдом Трампом по редким металлам, которая подорвет его карьеру, пишет Asia... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:53:00+03:00
2025-04-02T16:54:00+03:00
в мире
украина
киев
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
spectator
евросоюз
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не может отказаться от сделки с американским президентом Дональдом Трампом по редким металлам, которая подорвет его карьеру, пишет Asia Times."У Зеленского него нет никакой реальной альтернативы, поскольку если он будет действовать за спиной Трампа, чтобы достичь сравнительно лучшей сделки с британцами или европейцами, то она не приведет к "гарантиям безопасности", которые, как он убеждает себя, нужны Украине, чтобы пойти на компромисс с Россией", — говорится в материале.В публикации подчеркнули неприятную для украинского политика ситуацию: соглашение на сделку Трампа подорвет его политическую карьеру и образ в глазах украинцев как человека, обещающего полный суверенитет их страны, поскольку договор с американцами лишит ее экономической независимости.Если же Зеленский решит отложить подписание соглашения, то Трамп может в качестве мести приостановить военную и разведывательную поддержку Киева и навязать еще больше условий в новом варианте договора.Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит будущему членству страны в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250402/plan-2008923706.html
https://ria.ru/20250402/oruzhie-2008906987.html
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украина
киев
вашингтон (штат)
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, spectator, евросоюз
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Spectator, Евросоюз
"Альтернатив нет". СМИ рассказали, в какой ситуации оказался Зеленский

AT: Зеленский не может отказаться от сделки с США, которая подорвет его карьеру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не может отказаться от сделки с американским президентом Дональдом Трампом по редким металлам, которая подорвет его карьеру, пишет Asia Times.
«
"У Зеленского него нет никакой реальной альтернативы, поскольку если он будет действовать за спиной Трампа, чтобы достичь сравнительно лучшей сделки с британцами или европейцами, то она не приведет к "гарантиям безопасности", которые, как он убеждает себя, нужны Украине, чтобы пойти на компромисс с Россией", — говорится в материале.
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В публикации подчеркнули неприятную для украинского политика ситуацию: соглашение на сделку Трампа подорвет его политическую карьеру и образ в глазах украинцев как человека, обещающего полный суверенитет их страны, поскольку договор с американцами лишит ее экономической независимости.
Если же Зеленский решит отложить подписание соглашения, то Трамп может в качестве мести приостановить военную и разведывательную поддержку Киева и навязать еще больше условий в новом варианте договора.
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Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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В миреУкраинаКиевВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампSpectatorЕвросоюз
 
 
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