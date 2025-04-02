https://ria.ru/20250402/zelenskij-2008816917.html

Захарова прокомментировала удары Киева по энергетическим объектам в России

Захарова прокомментировала удары Киева по энергетическим объектам в России - РИА Новости, 02.04.2025

Захарова прокомментировала удары Киева по энергетическим объектам в России

Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам, надеясь потом ввести Вашингтон в заблуждение, но он не учитывает степень осведомленности команды... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:23:00+03:00

2025-04-02T09:23:00+03:00

2025-04-02T09:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам, надеясь потом ввести Вашингтон в заблуждение, но он не учитывает степень осведомленности команды Дональда Трампа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Именно по энергетическим объектам киевский режим продолжил наносить удары… Возможно, полагая, что, как предыдущему президенту США, так и этому, можно представлять какую-то искаженную картинку. Что он, как и прежний президент, в чем-то не разберется. Такие надежды были. Или что будут ему показывать только ответ российский стороны на подобные действия. А кто их начинал, как это всегда бывало, говорить не будут", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По ее оценке, таким образом Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома. При этом киевский режим не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире. "На Банковой не понимают, что имеют дело с другими людьми (чем команда Джо Байдена)… Что эти люди, со своими достоинствами и недостатками, реально сами следят за международной повесткой. Реально сами говорят, а не обращаются к мертвым в зале", - считает Захарова. "Киевский режим и сам Зеленский недооценили ситуацию", - подчеркнула она. В свою очередь, российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим, вопреки публичным заявлениям о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России. Россия на 100% соблюдает мораторий на удары по объектам энергоинфраструктуры Украины, заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250331/tramp--2008519472.html

https://ria.ru/20250331/dubinskiy-2008434545.html

https://ria.ru/20250327/zaharova-2007671187.html

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россия, украина, сша, мария захарова, владимир зеленский, дональд трамп, в мире