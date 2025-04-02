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Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.04.2025
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17:22 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/zamorozka-2008943531.html
Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, заявил Мирошник
Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.04.2025
Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, заявил Мирошник
Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, Москва желает системного урегулирования, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:22:00+03:00
2025-04-02T17:22:00+03:00
россия
украина
москва
владимир путин
родион мирошник
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, Москва желает системного урегулирования, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Россия не заинтересована в заморозке конфликта. За заморозкой последует эскалация. Россия заинтересована в системном урегулировании, в снятии основных проблем, в снятии токсичности с территории Украины, которая за последнее время превратилась в откровенную клоаку, из которой проистекает угроза всем странам, которые граничат с ней", - заявил Мирошник в Ереване в ходе организованной Русским домом в Армении конференции "Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего". По его словам России не хотелось бы, чтобы Украина стала неким "бикфордовым шнуром", который запускает процессы более глобальной катастрофы, более глобальных военных действий. Он добавил, что сейчас нужно выбирать по какому пути идти. "Вариант продолжения военных действий и разрешения ситуации уже только путем использования военных средств, либо же выход на трек, где могут быть достигнуты пути урегулирования, системного урегулирования, на чем постоянно настаивает Россия, именно мирными политико-дипломатическими средствами", - отметил посол по особым поручениям. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250401/vsu-2008646011.html
https://ria.ru/20250330/peremirie-2008264980.html
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россия, украина, москва, владимир путин, родион мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Родион Мирошник, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Chevron , Exxon Mobil, В мире
Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, заявил Мирошник

Посол Мирошник: Россия хочет системного урегулирования конфликта на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Россия не заинтересована в заморозке конфликта на Украине, Москва желает системного урегулирования, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Россия не заинтересована в заморозке конфликта. За заморозкой последует эскалация. Россия заинтересована в системном урегулировании, в снятии основных проблем, в снятии токсичности с территории Украины, которая за последнее время превратилась в откровенную клоаку, из которой проистекает угроза всем странам, которые граничат с ней", - заявил Мирошник в Ереване в ходе организованной Русским домом в Армении конференции "Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
В ВСУ стали оправдывать нарушения перемирия и выдвигать новые условия
1 апреля, 14:14
По его словам России не хотелось бы, чтобы Украина стала неким "бикфордовым шнуром", который запускает процессы более глобальной катастрофы, более глобальных военных действий.
Он добавил, что сейчас нужно выбирать по какому пути идти.
"Вариант продолжения военных действий и разрешения ситуации уже только путем использования военных средств, либо же выход на трек, где могут быть достигнуты пути урегулирования, системного урегулирования, на чем постоянно настаивает Россия, именно мирными политико-дипломатическими средствами", - отметил посол по особым поручениям.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
На Западе высмеяли истерику стран Балтии из-за перемирия на Украине
30 марта, 19:05
Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Киев совершил атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого в том числе американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа". А 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Эксперт назвал время психологического дедлайна для Трампа по Украине
31 марта, 10:51
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинРодион МирошникВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныChevronExxon MobilВ мире
 
 
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