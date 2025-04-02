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Захарова раскритиковала профессиональные качества Бербок - РИА Новости, 02.04.2025
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09:52 02.04.2025 (обновлено: 10:29 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/zaharova-2008821627.html
Захарова раскритиковала профессиональные качества Бербок
Захарова раскритиковала профессиональные качества Бербок - РИА Новости, 02.04.2025
Захарова раскритиковала профессиональные качества Бербок
Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН, заявила официальный... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:52:00+03:00
2025-04-02T10:29:00+03:00
мария захарова
анналена бербок
в мире
оон
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ее случае намного более важными являются такие показатели, как, например, профессионализм. Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии - сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik. По оценке Захаровой, Бербок возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний и опыта. "Следующий момент - это абсолютная невнятица какая-то, сумятица и отсутствие прозрачности в ее образовании. Я видела, как многие пытались в этом разобраться - мало у кого получалось. Сложно ответить, какое у человека образование. Что-то там в Лондоне, какое-то гибридное, лоскутное непонятно что", - отметила Захарова. Она также напомнила, что Бербок является внучкой офицера вермахта и при этом неоднократно заявляла, что гордится своим дедом. По оценке Захаровой, в этой связи можно предположить, что выдвижение Бербок на пост в ООН не является случайным. "Это именно адская усмешка Джокера, которая должна будет над всеми насмехаться, всем корчить рожи, глядя в зал Генеральной ассамблеи", - отметила официальный представитель МИД РФ. Ранее официальный представитель правительства ФРГ заявил о намерении Берлина выдвинуть кандидатуру Бербок на эту должность на 2025-2026 годы. Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
https://ria.ru/20250318/zakharova-2005809271.html
https://ria.ru/20250319/berbok-2006006300.html
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мария захарова, анналена бербок, в мире, оон
Мария Захарова, Анналена Бербок, В мире, ООН
Захарова раскритиковала профессиональные качества Бербок

Захарова: у Бербок не хватает профессионализма для работы председателем ГА ООН

© РИА Новости / Евгения НовоженинаОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Сложно представить, что главе МИД Германии Анналене Бербок хватит профессионализма и знаний для поста председателя Генассамблеи ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В ее случае намного более важными являются такие показатели, как, например, профессионализм. Я прошу прощения, мне даже страшно представить, как Генеральной ассамблеей ООН целый год будет руководить человек с такими скудными знаниями. Это касается как дипломатии - сколько раз она попадала в чудовищные дипломатические скандалы, созданные ею же", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
Захарова осудила планы выдвинуть Бербок на должность председателя ГА ООН
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По оценке Захаровой, Бербок возглавила МИД Германии случайно, не имея соответствующих профессиональных знаний и опыта.
"Следующий момент - это абсолютная невнятица какая-то, сумятица и отсутствие прозрачности в ее образовании. Я видела, как многие пытались в этом разобраться - мало у кого получалось. Сложно ответить, какое у человека образование. Что-то там в Лондоне, какое-то гибридное, лоскутное непонятно что", - отметила Захарова.
Она также напомнила, что Бербок является внучкой офицера вермахта и при этом неоднократно заявляла, что гордится своим дедом. По оценке Захаровой, в этой связи можно предположить, что выдвижение Бербок на пост в ООН не является случайным.
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"Это именно адская усмешка Джокера, которая должна будет над всеми насмехаться, всем корчить рожи, глядя в зал Генеральной ассамблеи", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Ранее официальный представитель правительства ФРГ заявил о намерении Берлина выдвинуть кандидатуру Бербок на эту должность на 2025-2026 годы.
Захарова заявила РИА Новости, что было бы странным видеть внучку нациста на таком посту в год 80-летия Победы.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Мария ЗахароваАнналена БербокВ миреООН
 
 
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