https://ria.ru/20250402/yaponiya-2008946626.html
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025
У побережья Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:31:00+03:00
2025-04-02T17:31:00+03:00
2025-04-02T21:26:00+03:00
в мире
япония
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 14:03 по времени UTC (17:03 мск) в 54 километрах к северо-востоку от города Нисиноомоте, население которого составляет более 14 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 26 километров.О пострадавших и угрозе цунами пока не сообщалось.
https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, землетрясение
В мире, Япония, Землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение
У побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2