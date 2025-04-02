https://ria.ru/20250402/yaponiya-2008946626.html

У побережья Японии произошло землетрясение

У побережья Японии произошло землетрясение - РИА Новости, 02.04.2025

У побережья Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Японии, сообщила Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 14:03 по времени UTC (17:03 мск) в 54 километрах к северо-востоку от города Нисиноомоте, население которого составляет более 14 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 26 километров.О пострадавших и угрозе цунами пока не сообщалось.

https://ria.ru/20250402/zemletrjasenie-2008860261.html

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в мире, япония, землетрясение