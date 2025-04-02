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Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко - РИА Новости, 02.04.2025
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07:56 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/yakovenko-2008803950.html
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко - РИА Новости, 02.04.2025
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко
Лагерь западных союзников Вашингтона расслаивается, часть из них уже отступает к здоровому консерватизму, об этом говорят и разногласия по поводу украинского... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:56:00+03:00
2025-04-02T07:56:00+03:00
в мире
америка
россия
сша
александр яковенко
джо байден
владимир путин
chatham house
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лагерь западных союзников Вашингтона расслаивается, часть из них уже отступает к здоровому консерватизму, об этом говорят и разногласия по поводу украинского кризиса, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "На внешнем контуре налицо расслоение среди западных союзников США и их элит. Часть из них берет курс на адаптацию к меняющемуся миру и трансформирующейся Америке, благо речь идет об отступлении к здоровому консерватизму, который столь долго неплохо служил интересам истеблишмента. А потом словно черт попутал - и попутал он прежде всего демократов в Америке. Так что логично колебаться вместе с "генеральной линией" США, лидерство которых можно ставить по сомнение на словах, но никак не на деле", - сказал Яковенко агентству. Он отметил, что об этом свидетельствуют разногласия по конфликту вокруг Украины, "ставка Европы на войну не вызывает доверия без опоры на США". "Одни в Европе понимают, что налицо реальные вызовы собственного развития, на которые нужно искать ответы. Другие ставят на сохранение доминирующих позиций Запада в мире как непременного условия развития своих стран. В любом случае раскол внутри западного сообщества очевиден. Он может стать причиной более агрессивного курса по отношению к России, Китаю и другим идейно враждебным странам", - подчеркнул замгендиректора "Россия сегодня". По его словам, вопрос заключается в том, насколько реально противостоять всему миру, который занимает с начала спецоперации позицию "мультиприсоединения" и ориентируется на свои национальные интересы. "При (президенте США Дональде) Трампе на смену либеральному "порядку, основанному на правилах" пришли все те же национальные интересы, которыми долго пренебрегали либералы в угоду идеологии и которые формулируются ситуативно - в зависимости от обстоятельств, а не вопреки им. Его MAGA и "мир через силу" именно об этом, а не о поддержании либерального миропорядка последних 30 лет, который рухнул даже по мнению авторов недавно опубликованного исследования британского Chatham House "Соперничающие видения международного порядка". В их понимании, мир "фрагментируется", как бы это ни называть - регионализацией или сферами влияния", - заявил Яковенко. Он заявил, что администрация экс-президента США Джо Байден подняла ставки в украинском конфликте настолько, что "его уже невозможно перевести в привычную для Трампа плоскость баланса выгод и практических интересов с одной стороны и издержек с другой". "Он просто стоит поперек дороги. И в этом проблема Трампа, который только начинает погружаться в непривычную для него материю экзистенциального в других цивилизациях - идентичности, истории и судьбы. На это указывают пробросы о неких новых санкциях против России, что сделает этот конфликт его войной и надолго закроет перспективу российско-американской нормализации. Тогда опять Америка не для себя, а для союзников", - сказал замгендиректора "Россия сегодня". Яковенко считает, что Трамп мог оказаться в ловушке из-за поведения Киева по "наущению" Европы. "Россия, в свою очередь, как это следует из заявлений, сделанных президентом Владимиром Путиным в Мурманске, не собирается жертвовать собственными интересами. В этих условиях мир застыл в ожидании того, сможет ли Вашингтон навязать волю своим союзникам и Киеву в украинском урегулировании или Трамп останется в "клетке" прежней внешнеполитической философии, в корне противостоящей его видению американских интересов. Саботаж Киева по всем пунктам инициатив Трампа - опасная игра прежде всего европейских столиц, поскольку Белый дом может просто выйти из урегулирования посредством ультиматума или без оного", - отметил он. Замгендиректора "Россия сегодня" отметил ситуацию с гибелью четырех американских военных в литовских болотах. "Инцидент наглядно иллюстрирует позицию ведущих европейских столиц, связавших свою судьбу с конфронтацией с Россией и тезисом о неизбежной "российской агрессии" в Европе. Не зовут ли Трампа таким образом назад в "стойло" западной солидарности? В любом случае на карте стоит будущее революции Трампа и самой Америки - вопрос, в котором внутренние задачи тесно переплетены с внешнеполитическими", - подчеркнул Яковенко. По его словам, Трамп "не может этого не понимать, что обеспечивает ему мощный стимул оставаться в контакте с Кремлем". "С чего все и началось. Не будем забывать, что Москва была готова и к иному исходу американских выборов. Как Трамп Зеленскому, мы можем ему сказать, что проблемы - у Америки, а не у нас", - заключил Яковенко.
https://ria.ru/20250322/tramp-2006563968.html
https://ria.ru/20250326/tramp-2007271889.html
https://ria.ru/20250225/germaniya-2001302655.html
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в мире, америка, россия, сша, александр яковенко, джо байден, владимир путин, chatham house
В мире, Америка, Россия, США, Александр Яковенко, Джо Байден, Владимир Путин, Chatham House
Западные союзники США расслаиваются, заявил посол Яковенко

Посол Яковенко: часть западных союзников США отступают к здоровому консерватизму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Лагерь западных союзников Вашингтона расслаивается, часть из них уже отступает к здоровому консерватизму, об этом говорят и разногласия по поводу украинского кризиса, заявил РИА Новости заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"На внешнем контуре налицо расслоение среди западных союзников США и их элит. Часть из них берет курс на адаптацию к меняющемуся миру и трансформирующейся Америке, благо речь идет об отступлении к здоровому консерватизму, который столь долго неплохо служил интересам истеблишмента. А потом словно черт попутал - и попутал он прежде всего демократов в Америке. Так что логично колебаться вместе с "генеральной линией" США, лидерство которых можно ставить по сомнение на словах, но никак не на деле", - сказал Яковенко агентству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Революция Трампа: реалии и симулякры
22 марта, 08:00
Он отметил, что об этом свидетельствуют разногласия по конфликту вокруг Украины, "ставка Европы на войну не вызывает доверия без опоры на США".
"Одни в Европе понимают, что налицо реальные вызовы собственного развития, на которые нужно искать ответы. Другие ставят на сохранение доминирующих позиций Запада в мире как непременного условия развития своих стран. В любом случае раскол внутри западного сообщества очевиден. Он может стать причиной более агрессивного курса по отношению к России, Китаю и другим идейно враждебным странам", - подчеркнул замгендиректора "Россия сегодня".
По его словам, вопрос заключается в том, насколько реально противостоять всему миру, который занимает с начала спецоперации позицию "мультиприсоединения" и ориентируется на свои национальные интересы.
"При (президенте США Дональде) Трампе на смену либеральному "порядку, основанному на правилах" пришли все те же национальные интересы, которыми долго пренебрегали либералы в угоду идеологии и которые формулируются ситуативно - в зависимости от обстоятельств, а не вопреки им. Его MAGA и "мир через силу" именно об этом, а не о поддержании либерального миропорядка последних 30 лет, который рухнул даже по мнению авторов недавно опубликованного исследования британского Chatham House "Соперничающие видения международного порядка". В их понимании, мир "фрагментируется", как бы это ни называть - регионализацией или сферами влияния", - заявил Яковенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Украинское урегулирование: Трамп ищет выход из "Матрицы"
26 марта, 08:00
Он заявил, что администрация экс-президента США Джо Байден подняла ставки в украинском конфликте настолько, что "его уже невозможно перевести в привычную для Трампа плоскость баланса выгод и практических интересов с одной стороны и издержек с другой".
"Он просто стоит поперек дороги. И в этом проблема Трампа, который только начинает погружаться в непривычную для него материю экзистенциального в других цивилизациях - идентичности, истории и судьбы. На это указывают пробросы о неких новых санкциях против России, что сделает этот конфликт его войной и надолго закроет перспективу российско-американской нормализации. Тогда опять Америка не для себя, а для союзников", - сказал замгендиректора "Россия сегодня".
Предвыборный плакат немецкой партии Альтернатива для Германии рядом с портретом лидера партии ХДС/ХСС Фридриха Мерца в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
"Жестче Трампа". США потеряли важнейшего союзника
25 февраля, 08:00
Яковенко считает, что Трамп мог оказаться в ловушке из-за поведения Киева по "наущению" Европы.
"Россия, в свою очередь, как это следует из заявлений, сделанных президентом Владимиром Путиным в Мурманске, не собирается жертвовать собственными интересами. В этих условиях мир застыл в ожидании того, сможет ли Вашингтон навязать волю своим союзникам и Киеву в украинском урегулировании или Трамп останется в "клетке" прежней внешнеполитической философии, в корне противостоящей его видению американских интересов. Саботаж Киева по всем пунктам инициатив Трампа - опасная игра прежде всего европейских столиц, поскольку Белый дом может просто выйти из урегулирования посредством ультиматума или без оного", - отметил он.
Замгендиректора "Россия сегодня" отметил ситуацию с гибелью четырех американских военных в литовских болотах. "Инцидент наглядно иллюстрирует позицию ведущих европейских столиц, связавших свою судьбу с конфронтацией с Россией и тезисом о неизбежной "российской агрессии" в Европе. Не зовут ли Трампа таким образом назад в "стойло" западной солидарности? В любом случае на карте стоит будущее революции Трампа и самой Америки - вопрос, в котором внутренние задачи тесно переплетены с внешнеполитическими", - подчеркнул Яковенко.
По его словам, Трамп "не может этого не понимать, что обеспечивает ему мощный стимул оставаться в контакте с Кремлем". "С чего все и началось. Не будем забывать, что Москва была готова и к иному исходу американских выборов. Как Трамп Зеленскому, мы можем ему сказать, что проблемы - у Америки, а не у нас", - заключил Яковенко.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Украинцы оценили усталость США от роли союзника
Вчера, 15:01
 
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