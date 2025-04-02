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Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены - РИА Новости, 02.04.2025
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23:52 02.04.2025
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Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены - РИА Новости, 02.04.2025
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены
Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:52:00+03:00
2025-04-02T23:52:00+03:00
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное управление МЧС. Ранее ведомство сообщило о том, что вечером в среду поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. "Несущие конструкции здания не повреждены, разрушены остекления восьми оконных проемов", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств инцидента. "На месте происшествия работники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также принятие ими итогового процессуального решения", - сообщает пресс-служба ведомства.
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нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены

В здании в Перевозе, где произошел взрыв газа, повреждено остекление

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудники пожарной службы МЧС РФ
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное управление МЧС.
Ранее ведомство сообщило о том, что вечером в среду поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.
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"Несущие конструкции здания не повреждены, разрушены остекления восьми оконных проемов", - говорится в сообщении.
Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств инцидента. "На месте происшествия работники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также принятие ими итогового процессуального решения", - сообщает пресс-служба ведомства.
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