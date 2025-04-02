https://ria.ru/20250402/vzryv-2008993522.html

Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены

Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены - РИА Новости, 02.04.2025

Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены

Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:52:00+03:00

2025-04-02T23:52:00+03:00

2025-04-02T23:52:00+03:00

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное управление МЧС. Ранее ведомство сообщило о том, что вечером в среду поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. "Несущие конструкции здания не повреждены, разрушены остекления восьми оконных проемов", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств инцидента. "На месте происшествия работники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также принятие ими итогового процессуального решения", - сообщает пресс-служба ведомства.

https://realty.ria.ru/20250402/dom-2008840392.html

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нижегородская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия