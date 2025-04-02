https://ria.ru/20250402/vzryv-2008993522.html
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены - РИА Новости, 02.04.2025
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены
Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:52:00+03:00
2025-04-02T23:52:00+03:00
2025-04-02T23:52:00+03:00
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_0:172:1576:1059_1920x0_80_0_0_5bf96f24665a3a3da79476edb473aa52.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Несущие конструкции офисного здания в городе Перевоз Нижегородской области, где произошел взрыв газовоздушной смеси, не повреждены, сообщает региональное управление МЧС. Ранее ведомство сообщило о том, что вечером в среду поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. "Несущие конструкции здания не повреждены, разрушены остекления восьми оконных проемов", - говорится в сообщении. Прокуратура Нижегородской области взяла на контроль установление обстоятельств инцидента. "На месте происшествия работники Перевозской межрайонной прокуратуры координируют действия аварийных служб и правоохранительных органов, а также принятие ими итогового процессуального решения", - сообщает пресс-служба ведомства.
https://realty.ria.ru/20250402/dom-2008840392.html
https://ria.ru/20240822/pozhar-1967715077.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572195878_97:0:1509:1059_1920x0_80_0_0_628cb5a18342b88059244fed9354397d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Нижегородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Несущие конструкции здания в Перевозе после взрыва газа не повреждены
В здании в Перевозе, где произошел взрыв газа, повреждено остекление