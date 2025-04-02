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В офисном здании в нижегородском Перевозе произошел взрыв газа

В офисном здании в нижегородском Перевозе произошел взрыв газа - РИА Новости, 02.04.2025

В офисном здании в нижегородском Перевозе произошел взрыв газа

Взрыв газовоздушной смеси произошел в административном здании в городе Перевоз Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:37:00+03:00

2025-04-02T21:37:00+03:00

2025-04-02T21:37:00+03:00

происшествия

нижегородская область

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в административном здании в городе Перевоз Нижегородской области, пострадавших нет, сообщает региональное управление МЧС. "Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в административном здании на проспекте Советский в Перевозе. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Устанавливается степень повреждения здания", - говорится в сообщении. Как рассказали в администрации Перевозского муниципального округа, хлопок произошел в офисном здании после окончания рабочего дня. "По предварительным данным, в здании на момент происшествия людей не было", - подчеркнули в администрации. Специалисты МЧС России и профильных служб работают над устранением последствий и выясняют причины произошедшего.

https://ria.ru/20250327/vzryv-2007732894.html

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происшествия, нижегородская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)