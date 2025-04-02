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В России предложили решение для стимулирования студенческих стартапов - РИА Новости, 02.04.2025
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10:03 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/vuzy-2008824835.html
В России предложили решение для стимулирования студенческих стартапов
В России предложили решение для стимулирования студенческих стартапов - РИА Новости, 02.04.2025
В России предложили решение для стимулирования студенческих стартапов
Правительству РФ и парламенту предложили обязать вузы принимать дипломные работы у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с предпринимательской... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:03:00+03:00
2025-04-02T10:03:00+03:00
михаил мишустин
валентина матвиенко
вячеслав володин
образование - общество
россия
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительству РФ и парламенту предложили обязать вузы принимать дипломные работы у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с предпринимательской деятельностью, исключительно в виде стартапов, такое обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующие письма направлены также спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. "Правительство России уже осуществляет меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности у выпускников вузов, обучающихся по специальностям, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Так, с 2017 года успешно реализуется программа "Стартап как диплом", которая дает возможность студентам защитить свою выпускную квалификационную работу, как в виде академической работы, так и в виде стартапа. И эта программа уже доказала свою эффективность", - говорится в обращении за подписью директора института Андрея Шурикова. Документ есть в распоряжении РИА Новости. В то же время эксперты полагают, что для совершения прорыва в экономическом развитии нашей страны данных мер недостаточно из-за ограниченного характера их внедрения. "В этой связи считаем целесообразным обязать вузы принимать выпускные работы у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с предпринимательской деятельностью, исключительно в виде стартапов. При этом бизнес-проекты, выносимые выпускниками на дипломную защиту, должны быть реализованы на практике (с открытием юридического лица и сформированной командой)", - отмечается в обращении. В институте считают, что реализация данной инициативы "благоприятно повлияет на получение студентами практических навыков создания и ведения бизнеса в ходе учебного процесса и будет способствовать формированию сознания работодателя, что в конечном итоге улучшит перспективы российской экономики, сделав ее более защищенной, а развитие более стремительным". Эксперты указывают, что в настоящее время молодые специалисты в нашей стране часто сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высших учебных заведений. Данная ситуация во многом обусловлена высокими требованиями работодателей к будущим сотрудникам, в том числе необходимостью иметь стаж работы по специальности не менее одного года и опыт реализации проектов в релевантной сфере. "При этом выпускники учебных заведений на момент завершения учебы в лучшем случае имеют опыт, полученный в ходе производственной практики, а в качестве выполненных проектов могут представить теоретические работы (статьи в журналах, курсовая работа, диплом). Таким образом, не имея возможности устроиться по специальности, молодые специалисты зачастую вынуждены устраиваться на низкоквалифицированную работу, не требующую специальных знаний, умений и навыков", - подчеркивается в письме. Это подтверждают и официальные данные. Согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", проведенного в 2024 году, лишь треть россиян работают по специальности, уточняется в документе. "Трудоустройство выпускников вузов не по специальности, особенно после окончания экономических факультетов, в конечном итоге отражается на структуре экономики всей страны и препятствует ее интенсивному развитию. Вместо того чтобы создавать и развивать свое собственное дело, увеличивая, таким образом, долю малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики и делая ее более инновационной и защищенной от внешнего воздействия, вчерашние студенты зачастую ищут и находят работу в маркетплейсах или других точках распространения продукции, не требующих высокой квалификации и гарантирующих стабильный доход", - отмечают в институте. Это происходит среди прочего из-за моральной неготовности выпускников вузов к созданию и ведению малого бизнеса, а фактически "из-за несформированности у них сознания работодателя, основы которого должны закладываться в вузе". В ИСАПР просят поддержать предложенную инициативу и дать соответствующие поручения по разработке необходимой нормативной правовой базы. В свою очередь эксперты института готовы принять участие в подготовке проектов необходимых документов.
https://ria.ru/20250312/matvienko-2004527634.html
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михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, образование - общество, россия
Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Образование - Общество, Россия
В России предложили решение для стимулирования студенческих стартапов

ИСАПР предложил обязать вузы принимать дипломные работы только в виде стартапов

© Depositphotos.com / lightpoetСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Depositphotos.com / lightpoet
Студенты во время занятий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Правительству РФ и парламенту предложили обязать вузы принимать дипломные работы у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с предпринимательской деятельностью, исключительно в виде стартапов, такое обращение Института социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направлено в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Соответствующие письма направлены также спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину.
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"Правительство России уже осуществляет меры, направленные на стимулирование предпринимательской активности у выпускников вузов, обучающихся по специальностям, связанным с ведением предпринимательской деятельности. Так, с 2017 года успешно реализуется программа "Стартап как диплом", которая дает возможность студентам защитить свою выпускную квалификационную работу, как в виде академической работы, так и в виде стартапа. И эта программа уже доказала свою эффективность", - говорится в обращении за подписью директора института Андрея Шурикова. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
В то же время эксперты полагают, что для совершения прорыва в экономическом развитии нашей страны данных мер недостаточно из-за ограниченного характера их внедрения.
"В этой связи считаем целесообразным обязать вузы принимать выпускные работы у студентов, обучающихся по специальностям, связанным с предпринимательской деятельностью, исключительно в виде стартапов. При этом бизнес-проекты, выносимые выпускниками на дипломную защиту, должны быть реализованы на практике (с открытием юридического лица и сформированной командой)", - отмечается в обращении.
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В институте считают, что реализация данной инициативы "благоприятно повлияет на получение студентами практических навыков создания и ведения бизнеса в ходе учебного процесса и будет способствовать формированию сознания работодателя, что в конечном итоге улучшит перспективы российской экономики, сделав ее более защищенной, а развитие более стремительным".
Эксперты указывают, что в настоящее время молодые специалисты в нашей стране часто сталкиваются с проблемой трудоустройства после окончания высших учебных заведений. Данная ситуация во многом обусловлена высокими требованиями работодателей к будущим сотрудникам, в том числе необходимостью иметь стаж работы по специальности не менее одного года и опыт реализации проектов в релевантной сфере.
"При этом выпускники учебных заведений на момент завершения учебы в лучшем случае имеют опыт, полученный в ходе производственной практики, а в качестве выполненных проектов могут представить теоретические работы (статьи в журналах, курсовая работа, диплом). Таким образом, не имея возможности устроиться по специальности, молодые специалисты зачастую вынуждены устраиваться на низкоквалифицированную работу, не требующую специальных знаний, умений и навыков", - подчеркивается в письме.
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Это подтверждают и официальные данные. Согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", проведенного в 2024 году, лишь треть россиян работают по специальности, уточняется в документе.
"Трудоустройство выпускников вузов не по специальности, особенно после окончания экономических факультетов, в конечном итоге отражается на структуре экономики всей страны и препятствует ее интенсивному развитию. Вместо того чтобы создавать и развивать свое собственное дело, увеличивая, таким образом, долю малого и среднего бизнеса в структуре российской экономики и делая ее более инновационной и защищенной от внешнего воздействия, вчерашние студенты зачастую ищут и находят работу в маркетплейсах или других точках распространения продукции, не требующих высокой квалификации и гарантирующих стабильный доход", - отмечают в институте.
Это происходит среди прочего из-за моральной неготовности выпускников вузов к созданию и ведению малого бизнеса, а фактически "из-за несформированности у них сознания работодателя, основы которого должны закладываться в вузе".
В ИСАПР просят поддержать предложенную инициативу и дать соответствующие поручения по разработке необходимой нормативной правовой базы. В свою очередь эксперты института готовы принять участие в подготовке проектов необходимых документов.
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