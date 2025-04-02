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Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным - РИА Новости, 02.04.2025
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08:31 02.04.2025 (обновлено: 10:11 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vuchich-2008807521.html
Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным - РИА Новости, 02.04.2025
Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным
Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. "Я не видел Путина три... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:31:00+03:00
2025-04-02T10:11:00+03:00
в мире
сербия
владимир путин
александр вучич
максим орешкин
россия
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. "Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", — сказал политик.Сербский лидер уточнил, что его встреча с Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года."Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", — отметил Вучич.О будущих переговорах лидеров в Москве 9 мая сообщил в конце марта заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.Седьмого марта во время телефонного разговора с президентом России Вучич подтвердил, что приедет на празднование 80-летия Победы и направит сербских военных для участия в параде.
https://ria.ru/20250331/razgovor-2008386103.html
https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html
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в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, максим орешкин, россия, москва
В мире, Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Максим Орешкин, Россия, Москва
Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Президент Сербии Вучич: мировые лидеры тайно общались с Путиным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин разговаривает по телефону
Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин разговаривает по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу.

"Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", — сказал политик.
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Сербский лидер уточнил, что его встреча с Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года.
"Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", — отметил Вучич.
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О будущих переговорах лидеров в Москве 9 мая сообщил в конце марта заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.
Седьмого марта во время телефонного разговора с президентом России Вучич подтвердил, что приедет на празднование 80-летия Победы и направит сербских военных для участия в параде.
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