https://ria.ru/20250402/vuchich-2008807521.html

Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным - РИА Новости, 02.04.2025

Вучич рассказал о двух мировых лидерах, тайно говоривших с Путиным

Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. "Я не видел Путина три... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:31:00+03:00

2025-04-02T08:31:00+03:00

2025-04-02T10:11:00+03:00

в мире

сербия

владимир путин

александр вучич

максим орешкин

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1991061469_0:104:3186:1896_1920x0_80_0_0_5e6491d28d4d67732e0d0f9a6d3fcd8e.jpg

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Некоторые мировые лидеры тайно общались с Владимиром Путиным, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу. "Я не видел Путина три года. А многие из них разговаривали с ним тайно, и я знаю как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали с ним", — сказал политик.Сербский лидер уточнил, что его встреча с Путиным 9 мая станет первой за 3,5 года."Это значит, что мы очень искренние, очень честные и очень верные своему слову. Мы делаем то, что говорим, что не всегда делают другие", — отметил Вучич.О будущих переговорах лидеров в Москве 9 мая сообщил в конце марта заместитель главы администрации президента Максим Орешкин.Седьмого марта во время телефонного разговора с президентом России Вучич подтвердил, что приедет на празднование 80-летия Победы и направит сербских военных для участия в параде.

https://ria.ru/20250331/razgovor-2008386103.html

https://ria.ru/20250308/belgrad-2003769994.html

https://ria.ru/20250402/vuchich-2008788161.html

сербия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, владимир путин, александр вучич, максим орешкин, россия, москва