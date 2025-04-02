https://ria.ru/20250402/vuchich-2008788161.html
Вучич рассказал о помощи СССР в освобождении Сербии от нацистов
Вучич рассказал о помощи СССР в освобождении Сербии от нацистов - РИА Новости, 02.04.2025
Вучич рассказал о помощи СССР в освобождении Сербии от нацистов
Сербская армия освободила Югославию от немецкой оккупации во время Второй мировой войны по большей части собственными силами, хоть и получала помощь от Красной... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:10:00+03:00
2025-04-02T02:10:00+03:00
2025-04-02T09:07:00+03:00
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вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Сербская армия освободила Югославию от немецкой оккупации во время Второй мировой войны по большей части собственными силами, хоть и получала помощь от Красной армии, заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью блогеру Марио Науфалу на YouTube."Мы заплатили большую цену <…> мы получали помощь от Красной армии, но основой была наша армия", — сказал он.Президент также упомянул, что страна понесла большие потери как от действий нацистской Германии, так и хорватских усташей. Политик назвал события тех лет настоящим геноцидом сербского народа.При освобождении Югославии от немецких нацистов были задействованы силы СССР, самого балканского государства, а также Болгарии. Главным событием в этом стала Белградская стратегическая наступательная операция, при которой удалось разбить немцев и их союзников. Потери Красной армии составили 35 тысяч солдат погибшими, раненными и пропавшими без вести. Как сообщал научный директор РВИО Михаил Мягков, лишь при освобождении Белграда погибли около тысячи советских военных и почти три тысячи югославских.
https://ria.ru/20250322/vuchich-2006655187.html
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в мире, александр вучич, югославия, сербия, ссср, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Александр Вучич, Югославия, Сербия, СССР, Вторая мировая война (1939-1945)
Вучич рассказал о помощи СССР в освобождении Сербии от нацистов
Вучич: Сербия освободилась от нацистов собственными силами, но СССР тоже помогал