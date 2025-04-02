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Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области
Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области
Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района, сообщили РИА... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:06:00+03:00
2025-04-02T23:06:00+03:00
2025-04-02T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
сумская область
суджа
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КУРСК, 2 апр - РИА Новости. Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию старинный Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь курского Суджанского района, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". "ВСУ заняли Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, превратив его в боевую позицию. Для них это просто удобное место — толстые стены, подвалы, защищенная позиция. Они даже не задумываются, что делают, лишь выполняют преступные приказы своих командиров, для которых нет ни церкви, ни святынь — только власть и деньги", - сообщили "Северяне". По словам собеседника агентства, солдаты ВСУ осквернили уже не одно святое место. "Они оставляют за собой руины там, где веками стояли храмы", - сказал он. Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, возле границы с украинской Сумской областью. Он расположен примерно в 14 километрах от города Суджа. Утром 7 августа 2024 года старинный монастырь был обстрелян ВСУ. Митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) заявил, что украинские беспилотники целенаправленно бомбили обитель.
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суджанский район, сумская область, суджа, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Сумская область, Суджа, Вооруженные силы Украины
Солдаты ВСУ превратили в боевую позицию монастырь в Курской области
ВСУ превратили в боевую позицию старинный мужской монастырь в Курской области