Рейтинг@Mail.ru
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 02.04.2025 (обновлено: 22:45 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008987549.html
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец - РИА Новости, 02.04.2025
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
Пленные военнослужащие ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит их на фронт, сообщил РИА Новости снайпер 40-й... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:07:00+03:00
2025-04-02T22:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c77226472f3c6223b7a1414277e321b2.jpg
ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Пленные военнослужащие ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит их на фронт, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". "Кого мы взяли в плен, кто сдался. Первых двоих, которых взяли, один еще даже не понимал, что с ним будет. То есть, понятное дело, что мы оставим его в живых, что будем пытаться их вывезти, так же, как и своих ребят с ротацией. Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: "Умоляю, не отдавайте на обмен!" — рассказал он.По словам морпеха, пленные украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
https://ria.ru/20250328/rossija-2007861286.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/11/1966757991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5dd40ecc048c0d3f3a697b8010eff782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец

Пленные солдаты ВСУ умоляют не обменивать их, боясь вернуться на фронт

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Пленные военнослужащие ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит их на фронт, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль".
«
"Кого мы взяли в плен, кто сдался. Первых двоих, которых взяли, один еще даже не понимал, что с ним будет. То есть, понятное дело, что мы оставим его в живых, что будем пытаться их вывезти, так же, как и своих ребят с ротацией. Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: "Умоляю, не отдавайте на обмен!" — рассказал он.
По словам морпеха, пленные украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
Пленный солдат ВСУ рассказал, что хотел остаться жить в России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Украинский пленный рассказал, что хотел остаться в России
28 марта, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала