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Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец - РИА Новости, 02.04.2025
Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
Пленные военнослужащие ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит их на фронт, сообщил РИА Новости снайпер 40-й... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:07:00+03:00
2025-04-02T22:07:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Пленные военнослужащие ВСУ умоляют не обменивать их, так как боятся, что украинское командование снова отправит их на фронт, сообщил РИА Новости снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным "Коваль". "Кого мы взяли в плен, кто сдался. Первых двоих, которых взяли, один еще даже не понимал, что с ним будет. То есть, понятное дело, что мы оставим его в живых, что будем пытаться их вывезти, так же, как и своих ребят с ротацией. Вот его первые слова, когда они вышли из подвала, он сказал, цитирую: "Умоляю, не отдавайте на обмен!" — рассказал он.По словам морпеха, пленные украинские солдаты прекрасно понимают, что окажутся в новом окопе через месяц после того, как состоится обмен. Они также отдают себе отчет в том, что ВСУ сидят в обороне и отступают.
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Украинские пленные умоляют не обменивать их, рассказал российский боец
Пленные солдаты ВСУ умоляют не обменивать их, боясь вернуться на фронт