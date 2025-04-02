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Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/vsu-2008956456.html
Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение
Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение - РИА Новости, 02.04.2025
Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение
Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:54:00+03:00
2025-04-02T17:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
сергей кривонос
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение. "Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем "Гарпии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования сил беспилотных систем Украины в соцсети Facebook*. В командовании заманивают женщин обещая "достойное денежное обеспечение и социальные гарантии". В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение

Командование сил беспилотных систем ВСУ объявило набор в женское подразделение

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника . Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение.
"Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем "Гарпии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования сил беспилотных систем Украины в соцсети Facebook*.
В командовании заманивают женщин обещая "достойное денежное обеспечение и социальные гарантии".
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей КривоносВооруженные силы Украины
 
 
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