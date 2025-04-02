Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение
Командование сил беспилотных систем ВСУ объявило набор в женское подразделение
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение.
"Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем "Гарпии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования сил беспилотных систем Украины в соцсети Facebook*.
В командовании заманивают женщин обещая "достойное денежное обеспечение и социальные гарантии".
В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Странное решение командования ВСУ вызвало недоумение в США
6 января, 13:10