https://ria.ru/20250402/vsu-2008956456.html

Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение

Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение - РИА Новости, 02.04.2025

Командование сил беспилотных систем ВСУ создаст женское подразделение

Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T17:54:00+03:00

2025-04-02T17:54:00+03:00

2025-04-02T17:54:00+03:00

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сергей кривонос

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Командование сил беспилотных систем ВСУ на фоне нехватки личного состава решило создать женское подразделение. "Силы беспилотных систем объявляют набор в женское подразделение беспилотных систем "Гарпии", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования сил беспилотных систем Украины в соцсети Facebook*. В командовании заманивают женщин обещая "достойное денежное обеспечение и социальные гарантии". В октябре 2024 года генерал в отставке, экс-заместитель секретаря совета нацбезопасности Украины Сергей Кривонос заявил, что украинская пехота как род войск начинает вымирать, потому что "некому воевать". В декабре британская газета Guardian сообщила, что недостаток солдат на фронте настолько острый, что генштаб ВСУ приказал и без того истощенным подразделениям ПВО выделить еще больше людей для отправки линию боевого соприкосновения в качестве пехоты. В январе депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что генштаб ВСУ переводит узкопрофильных специалистов в роты охраны, после чего перенаправляет в пехоту как "ненужных".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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украина, россия, сергей кривонос, вооруженные силы украины