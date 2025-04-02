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ВС России уничтожили штаб нацполиции в Днепропетровске, заявил Рогов
ВС России уничтожили штаб нацполиции в Днепропетровске, заявил Рогов - РИА Новости, 02.04.2025
ВС России уничтожили штаб нацполиции в Днепропетровске, заявил Рогов
Штаб национальной полиции Украины "Днепр-1"* и командный пункт 256-го батальона территориальной обороны ВСУ уничтожены в Днепропетровске ударами российских... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:28:00+03:00
2025-04-02T16:28:00+03:00
2025-04-02T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Штаб национальной полиции Украины "Днепр-1"* и командный пункт 256-го батальона территориальной обороны ВСУ уничтожены в Днепропетровске ударами российских дронов "Герань", безвозвратные потери противника составили порядка двух десятков боевиков, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "ВС РФ нанесли массированный удар не менее чем пятью единицами дронов "Герань" по пунктам временной дислокации противника в Днепропетровске. Удар наносился не просто по помещениям, которые были адаптированы под тероборону и полицию, а конкретно по штабу национальной полиции "Днепр-1"* и командному пункту 256-го батальона ТрО. Разрушены здания, где они дислоцировались, командные пункты, масса техники, транспортных средств, включая бронированные боевые машины и броневики-внедорожники. Безвозвратные потери противника составили до двух десятков боевиков", - сказал Рогов.* Организация, включенная Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250327/spetsoperatsiya-2007599592.html
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россия, днепропетровск, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Днепропетровск, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили штаб нацполиции в Днепропетровске, заявил Рогов
Рогов: ВС РФ уничтожили штаб украинской нацполиции и командный пункт ВСУ