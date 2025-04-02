ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ВСУ нанесли удар дроном по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале.
"Второго апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", — говорится в публикации.
Как отметили на предприятии, из-за атаки противника ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в Сватово и еще 12 населенных пунктах. На место выехали специалисты, вскоре подачу газа вернули в восемь из них.
Незадолго до этого Минобороны заявило, что ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Без света остались более полутора тысяч потребителей.
В ведомстве пояснили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.
Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
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Переговоры о прекращении огня на Украине
Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
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