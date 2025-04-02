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ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:55 02.04.2025 (обновлено: 16:47 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008923278.html
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР
ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:55:00+03:00
2025-04-02T16:47:00+03:00
луганская народная республика
вооруженные силы украины
луганскгаз
специальная военная операция на украине
россия
энергетика
дональд трамп
владимир путин
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале."Второго апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", — говорится в публикации.Как отметили на предприятии, из-за атаки противника ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в Сватово и еще 12 населенных пунктах. На место выехали специалисты, вскоре подачу газа вернули в восемь из них.Незадолго до этого Минобороны заявило, что ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Без света остались более полутора тысяч потребителей.В ведомстве пояснили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250401/lavrov-2008732695.html
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луганская народная республика, вооруженные силы украины, луганскгаз, россия, энергетика, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, украина, сша, оон
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Луганскгаз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергетика, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, США, ООН
ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

ВСУ нанесли удар дроном по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале.
"Второго апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
1 апреля, 17:47
Как отметили на предприятии, из-за атаки противника ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в Сватово и еще 12 населенных пунктах. На место выехали специалисты, вскоре подачу газа вернули в восемь из них.
Незадолго до этого Минобороны заявило, что ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Без света остались более полутора тысяч потребителей.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Минобороны назвало заявления Киева о прекращении атак уловкой Зеленского
28 марта, 11:42
В ведомстве пояснили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.
Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Сийярто просил Киев не атаковать энергообъекты России
31 марта, 07:11

Переговоры о прекращении огня на Украине

Восемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.
Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Путин все еще пытается спасти Украину
29 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЛуганскгазРоссияЭнергетикаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаСШАООН
 
 
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