https://ria.ru/20250402/vsu-2008923278.html

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР - РИА Новости, 02.04.2025

ВСУ нанесли удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР

ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:55:00+03:00

2025-04-02T15:55:00+03:00

2025-04-02T16:47:00+03:00

луганская народная республика

вооруженные силы украины

луганскгаз

специальная военная операция на украине

россия

энергетика

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ЛУГАНСК, 2 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удар при помощи БПЛА по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР, сообщило предприятие "Луганскгаз" в Telegram-канале."Второго апреля Вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", — говорится в публикации.Как отметили на предприятии, из-за атаки противника ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в Сватово и еще 12 населенных пунктах. На место выехали специалисты, вскоре подачу газа вернули в восемь из них.Незадолго до этого Минобороны заявило, что ВСУ дважды за сутки нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Курской области. Без света остались более полутора тысяч потребителей.В ведомстве пояснили, что ВСУ планомерно наносят удары с применением беспилотников и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре, несмотря на заявления киевского режима о соблюдении моратория.Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Москва передала США, ООН и ОБСЕ информацию об украинских ударах по энергообъектам в нарушение договоренностей.Переговоры о прекращении огня на УкраинеВосемнадцатого марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон украинского конфликта от атак на объекты энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным. Позднее Владимир Зеленский заявил, что киевские власти поддержат это предложение.Затем 24 марта в Эр-Рияде состоялись переговоры экспертных групп России и США, по итогам которых представители стран договорились разработать механизм запрета таких ударов. В опубликованном перечне энергообъектов, которые стороны обязались не обстреливать во время прекращения огня, значатся нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.Тем не менее ВСУ постоянно нарушают эти договоренности. Так, первую атаку противник совершил всего через несколько часов после беседы Путина и Трампа: противник нанес удар по нефтеперекачивающей станции "Кавказская" в Краснодарском крае. Она стала первой в целой серии нападений на российские энергетические объекты.Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

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https://ria.ru/20250331/siyyarto-2008311521.html

https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

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