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Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:26 02.04.2025 (обновлено: 10:35 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008799422.html
Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных
Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных - РИА Новости, 02.04.2025
Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных
Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T06:26:00+03:00
2025-04-02T10:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали заключенных, которые пытались отступать. "Ну это я слышал, что &lt;...&gt; Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — Прим. ред.), так при возвращении их "обнуляли" (расстреливали. — Прим. ред.). Типа: "Ни шагу назад", — сказал он. По словам военнопленного, сам он с заключенными не пересекался и в таких ситуациях не бывал, однако слышал рассказы от сослуживцев, которым приходило пополнение из украинских тюрем. ВСУ для предотвращения отступления солдат используют "мотивационные войска", в описании которых угадываются заградительные отряды. Об этом летом 2024 года написал журнал American Conservative, который сделал такой вывод на основании разговора с одним из командиров батальона "Азов"*.* Организация признана террористической и запрещена в России.
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных

Пленный Неомержицкий: заградотряды ВСУ расстреливают отступающих заключенных

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали заключенных, которые пытались отступать.
"Ну это я слышал, что <...> Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — Прим. ред.), так при возвращении их "обнуляли" (расстреливали. — Прим. ред.). Типа: "Ни шагу назад", — сказал он.
Пленный Николай Чебанов - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Украинские заградотряды не дают отступить, рассказал пленный
Вчера, 06:21
По словам военнопленного, сам он с заключенными не пересекался и в таких ситуациях не бывал, однако слышал рассказы от сослуживцев, которым приходило пополнение из украинских тюрем.
ВСУ для предотвращения отступления солдат используют "мотивационные войска", в описании которых угадываются заградительные отряды. Об этом летом 2024 года написал журнал American Conservative, который сделал такой вывод на основании разговора с одним из командиров батальона "Азов"*.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Пленный рассказал, чем украинских заключенных заманивают в ряды ВСУ
17 августа 2024, 04:33
 
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