https://ria.ru/20250402/vsu-2008799422.html

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных - РИА Новости, 02.04.2025

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных

Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T06:26:00+03:00

2025-04-02T06:26:00+03:00

2025-04-02T10:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381408_0:216:3255:2048_1920x0_80_0_0_8f1240a172fe82dec890bef4774ebef2.jpg

ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали заключенных, которые пытались отступать. "Ну это я слышал, что <...> Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — Прим. ред.), так при возвращении их "обнуляли" (расстреливали. — Прим. ред.). Типа: "Ни шагу назад", — сказал он. По словам военнопленного, сам он с заключенными не пересекался и в таких ситуациях не бывал, однако слышал рассказы от сослуживцев, которым приходило пополнение из украинских тюрем. ВСУ для предотвращения отступления солдат используют "мотивационные войска", в описании которых угадываются заградительные отряды. Об этом летом 2024 года написал журнал American Conservative, который сделал такой вывод на основании разговора с одним из командиров батальона "Азов"*.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250401/ukraina-2008547305.html

https://ria.ru/20240817/plennyy-1966722043.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины