Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных
Пленный Неомержицкий: заградотряды ВСУ расстреливают отступающих заключенных
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 апр — РИА Новости. Украинский военнопленный Юрий Неомержицкий рассказал РИА Новости, что ВСУ отправляли на передовую заключенных, а украинские заградительные отряды расстреливали заключенных, которые пытались отступать.
"Ну это я слышал, что <...> Пацаны эти, что с тюрьмы выпускали, что когда их на передок (передовую. — Прим. ред.), так при возвращении их "обнуляли" (расстреливали. — Прим. ред.). Типа: "Ни шагу назад", — сказал он.
По словам военнопленного, сам он с заключенными не пересекался и в таких ситуациях не бывал, однако слышал рассказы от сослуживцев, которым приходило пополнение из украинских тюрем.
ВСУ для предотвращения отступления солдат используют "мотивационные войска", в описании которых угадываются заградительные отряды. Об этом летом 2024 года написал журнал American Conservative, который сделал такой вывод на основании разговора с одним из командиров батальона "Азов"*.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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