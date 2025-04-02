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ВСУ в курском селе похитили трактор на глазах мирных жителей - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:39 02.04.2025 (обновлено: 04:46 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008794580.html
ВСУ в курском селе похитили трактор на глазах мирных жителей
ВСУ в курском селе похитили трактор на глазах мирных жителей - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ в курском селе похитили трактор на глазах мирных жителей
Украинские военные в пограничном селе Заолешенка Курской области угнали трактор ЮМЗ на глазах мирных, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:39:00+03:00
2025-04-02T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Украинские военные в пограничном селе Заолешенка Курской области угнали трактор ЮМЗ на глазах мирных, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Николай.По словам мужчины, украинские солдаты отбирали и автомобили у гражданских, в том числе и тех, кто остался в поселке."Также у соседа трактор угнали. Стоял возле двора трактор... С плугами стояли. Они плуги сняли, а трактор угнали", — сказал мужчина.Собеседник агентства также подтвердил, что мародерство происходило прямо на его глазах: он проезжал в этот момент мимо на автомобиле.При этом, добавил Николай, украинские военные не заводили трактор, а просто отбуксировали.В марте Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого они освободили город Суджа и еще несколько населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" продвигаются дальше и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
https://ria.ru/20250329/prodazha-2008078587.html
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курская область
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВСУ в курском селе похитили трактор на глазах мирных жителей

Житель Курской области Николай: ВСУ угнали трактор ЮМЗ в селе Заолешенка

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области
Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сгоревшая колонна бронеавтомобилей ВСУ MaxxPro в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Украинские военные в пограничном селе Заолешенка Курской области угнали трактор ЮМЗ на глазах мирных, рассказал РИА Новости эвакуированный местный житель Николай.
По словам мужчины, украинские солдаты отбирали и автомобили у гражданских, в том числе и тех, кто остался в поселке.
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"Также у соседа трактор угнали. Стоял возле двора трактор... С плугами стояли. Они плуги сняли, а трактор угнали", — сказал мужчина.
Собеседник агентства также подтвердил, что мародерство происходило прямо на его глазах: он проезжал в этот момент мимо на автомобиле.
При этом, добавил Николай, украинские военные не заводили трактор, а просто отбуксировали.
В марте Вооруженные силы России перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого они освободили город Суджа и еще несколько населенных пунктов. Сейчас подразделения группировки войск "Север" продвигаются дальше и выдавливают группы ВСУ со всей территории региона.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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