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ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек - РИА Новости, 02.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:54 02.04.2025 (обновлено: 03:03 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vsu-2008790214.html
ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек
ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек - РИА Новости, 02.04.2025
ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек
ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T02:54:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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украина
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.Согласно данным ведомства, с 1 января по 1 апреля Украина лишилась 138 тысяч 545 военных.Ранее в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщал в интервью "Красной звезде", что только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.При этом за время боевых действий в Курской области противник потерял более 71 420 солдат.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Украина
ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек

ВСУ потеряли более 138 тысяч человек на СВО с начала 2025 года

© Getty Images / NurPhoto/Maxym MarusenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Maxym Marusenko
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.
Согласно данным ведомства, с 1 января по 1 апреля Украина лишилась 138 тысяч 545 военных.
Сгоревший БТР-94 армии ВСУ в деревне Рубанщина в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
"Все люди и вся техника": на Украине рассказали о трагедии ВСУ
Вчера, 17:53
Ранее в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщал в интервью "Красной звезде", что только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.
При этом за время боевых действий в Курской области противник потерял более 71 420 солдат.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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