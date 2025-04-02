https://ria.ru/20250402/vsu-2008790214.html

ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек

ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек - РИА Новости, 02.04.2025

ВСУ за три месяца потеряли более 138 тысяч человек

ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T02:54:00+03:00

2025-04-02T02:54:00+03:00

2025-04-02T03:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. ВСУ за первые три месяца 2025 года потеряли более 138 тысяч человек, подсчитало РИА Новости на основе сообщений Минобороны.Согласно данным ведомства, с 1 января по 1 апреля Украина лишилась 138 тысяч 545 военных.Ранее в конце февраля начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщал в интервью "Красной звезде", что только за 2024 год число убитых и раненых в рядах ВСУ составило 590 тысяч военных, а с начала спецоперации этот показатель превысил один миллион.При этом за время боевых действий в Курской области противник потерял более 71 420 солдат.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, в мире, россия, украина