https://ria.ru/20250402/volodin-2008929441.html

Володин стал председателем попечительского совета АНО "Евразия"

Володин стал председателем попечительского совета АНО "Евразия" - РИА Новости, 02.04.2025

Володин стал председателем попечительского совета АНО "Евразия"

Спикер ГД Вячеслав Володин стал председателем попечительского совета автономной некоммерческой организации (АНО) содействия развитию международного... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:22:00+03:00

2025-04-02T16:26:00+03:00

вячеслав володин

маргарита симоньян

госдума рф

борис чернышов (депутат)

россия

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин стал председателем попечительского совета автономной некоммерческой организации (АНО) содействия развитию международного сотрудничества "Евразия", сообщила журналистам пресс-служба ГД. "Под руководством председателя Государственной думы Вячеслава Володина состоялось заседание попечительского совета автономной некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия". Недавно организация расшила свой попечительский совет, и его председателем стал Вячеслав Володин", - рассказали в пресс-службе ГД. Уточняется, что в заседании также приняли участие члены совета: заместитель председателя ГД, руководитель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов, первый заместитель председателя комитета по просвещению, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова, главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, политик, меценат, лидер блока "Победа" Илан Шор, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков. В рамках заседания подведены итоги деятельности за 2024 год и утвержден план работы на 2025 год. Володин отметил, что формат коммуникаций в рамках некоммерческой структуры эффективен для укрепления сотрудничества. "Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал важность укрепления суверенитета стран Евразии, их взаимодействия для улучшения качества жизни людей и процветания экономики. Важно, чтобы партнерство с другими странами на евразийском континенте выстраивалось на принципах дружбы, уважения и взаимовыгодного сотрудничества при отсутствии двойных стандартов. Отношения необходимо развивать и через такие структуры как "Евразия", - подчеркнул он. Кроме того, Володин также отметил тесные культурные связи, объединяющие многие страны на евразийском пространстве, которые важно развивать, основываясь на единых традиционных ценностях. Отдельное внимание, по его словам, уделено важности сохранения общей истории. "Государства, с которыми мы выстраиваем отношения в рамках некоммерческого партнерства, внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. Их народы участвовали в противостоянии фашизму, защищая Советский Союз. Поэтому важно, чтобы память о героях, о тех, кто погиб в борьбе за мир, была защищена, а их подвиг – увековечен. Мы не должны допускать переписывания истории. Все это имеет особое значение в год 80-летия Победы", - сказал он. По словам председателя совета АНО "Евразия" Аршиновой, главная задача организации - укрепление сотрудничества со странами постсоветского пространства с опорой на общие взгляды, на нравственность и мораль. Аршинова проинформировала об итогах работы и реализованных проектах в 2024 году. Среди них инициативы, такие как Евразийский педагогический совет - континентальная площадка, где культивируется интерес к русскому языку и подлинной истории. "По предложению врачей создана площадка "Здоровая Евразия", объединившая специалистов разных стран для обмена опытом и лучшими практиками. Реализуется более 100 других проектов и программ, направленных на поддержку молодежи и развитие культурных связей", - сообщила она. Симоньян предложила в рамках организации уделить внимание вопросам "правовой поддержки людей, которых неправомерно и несправедливо подвергают преследованию, потому что они одной с нами культуры, одной истории и говорят об этом открыто", приводит пресс-служба ГД ее слова. Также она выступила с инициативой в рамках АНО "Евразия" запустить конкурс на знание русского языка среди школьников стран СНГ, предусмотрев для победителей в качестве награды возможность посетить страну и обучаться в ней. "Это побудит их учить язык самим", - отметила Симоньян. Участники встречи единогласно поддержали ее предложение, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250402/britanija-2008883053.html

https://ria.ru/20250331/simonyan-2008313030.html

https://realty.ria.ru/20250401/volodin-2008672682.html

https://ria.ru/20250327/nebenzya-2007704559.html

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вячеслав володин, маргарита симоньян, госдума рф, борис чернышов (депутат), россия