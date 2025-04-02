https://ria.ru/20250402/voditeli-2008794283.html
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты - РИА Новости, 02.04.2025
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты
Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:33:00+03:00
2025-04-02T04:33:00+03:00
2025-04-02T04:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. В 2024 году чаще всего ДТП происходили с водителями, имеющими стаж вождения свыше 30 лет - 16,7 тысячи случаев. Аккуратнее всего на дорогах оказались водители-новички со стажем до 2 лет - 8 тысяч аварий.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, авто
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты
ГИБДД: водители со стажем более 30 лет чаще всего попадали в ДТП в 2024 году