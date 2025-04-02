https://ria.ru/20250402/voditeli-2008794283.html

Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты

Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты - РИА Новости, 02.04.2025

Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты

Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T04:33:00+03:00

2025-04-02T04:33:00+03:00

2025-04-02T04:33:00+03:00

общество

авто

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. В 2024 году чаще всего ДТП происходили с водителями, имеющими стаж вождения свыше 30 лет - 16,7 тысячи случаев. Аккуратнее всего на дорогах оказались водители-новички со стажем до 2 лет - 8 тысяч аварий.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975972646.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто