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Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты - РИА Новости, 02.04.2025
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04:33 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/voditeli-2008794283.html
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты - РИА Новости, 02.04.2025
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты
Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T04:33:00+03:00
2025-04-02T04:33:00+03:00
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авто
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. В 2024 году чаще всего ДТП происходили с водителями, имеющими стаж вождения свыше 30 лет - 16,7 тысячи случаев. Аккуратнее всего на дорогах оказались водители-новички со стажем до 2 лет - 8 тысяч аварий.
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общество, авто
Общество, Авто
Водители-новички реже попадали в 2024 году в ДТП, чем опытные автомобилисты

ГИБДД: водители со стажем более 30 лет чаще всего попадали в ДТП в 2024 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник ДПС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Водители со стажем вождения свыше 30 лет чаще всего попадали в аварии в 2024 году, говорится в статистических данных Госавтоинспекции МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2024 году чаще всего ДТП происходили с водителями, имеющими стаж вождения свыше 30 лет - 16,7 тысячи случаев. Аккуратнее всего на дорогах оказались водители-новички со стажем до 2 лет - 8 тысяч аварий.
Последствия ДТП с участием нескольких машин на Крестовском путепроводе на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Дептранс Москвы опубликовал статистику по стажу водителей, попавших в ДТП
2 октября 2024, 15:46
 
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