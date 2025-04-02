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В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам - РИА Новости, 02.04.2025
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09:04 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/voditel-2008810910.html
В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам
В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам - РИА Новости, 02.04.2025
В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам
Управление МВД Приамурья возбудило уголовное дело на водителя, который катался по тротуарам в центре Благовещенска, кроме этого, у него ещё 98 нарушений ПДД в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:04:00+03:00
2025-04-02T09:04:00+03:00
происшествия
благовещенск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости. Управление МВД Приамурья возбудило уголовное дело на водителя, который катался по тротуарам в центре Благовещенска, кроме этого, у него ещё 98 нарушений ПДД в течение года, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля ГАЗ-24 ночью 22 марта в районе улиц Зейской и Островского грубо нарушил правила дорожного движения, двигаясь по тротуару, создав угрозу безопасности граждан. Судя по видео, которое опубликовали в Telegram-канале УМВД Приамурья, водитель съехал вниз по ступенькам, которые находятся рядом с кинотеатром. "По данному факту следственной частью следственного управления МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. За это нарушение водителю грозит до 2-х лет лишения свободы. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. "Ранее указанное транспортное средство уже задерживалось сотрудниками ДПС ГАИ. Машиной управлял 24-летний местный житель. В течение года амурчанин 98 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД", - добавили в ведомстве.
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происшествия, благовещенск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам

В Благовещенске завели дело на водителя ГАЗ-24, ночью катавшегося по тротуарам

© Амурская полиция/TelegramВодитель автомобиля едет по тротуару в Благовещенске
Водитель автомобиля едет по тротуару в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Амурская полиция/Telegram
Водитель автомобиля едет по тротуару в Благовещенске
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости. Управление МВД Приамурья возбудило уголовное дело на водителя, который катался по тротуарам в центре Благовещенска, кроме этого, у него ещё 98 нарушений ПДД в течение года, сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля ГАЗ-24 ночью 22 марта в районе улиц Зейской и Островского грубо нарушил правила дорожного движения, двигаясь по тротуару, создав угрозу безопасности граждан. Судя по видео, которое опубликовали в Telegram-канале УМВД Приамурья, водитель съехал вниз по ступенькам, которые находятся рядом с кинотеатром.
"По данному факту следственной частью следственного управления МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении.
За это нарушение водителю грозит до 2-х лет лишения свободы. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. "Ранее указанное транспортное средство уже задерживалось сотрудниками ДПС ГАИ. Машиной управлял 24-летний местный житель. В течение года амурчанин 98 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД", - добавили в ведомстве.
Житель Ленинградской области, задержанный за повреждение автомобиля BMW - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
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23 марта, 16:14
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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