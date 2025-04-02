https://ria.ru/20250402/voditel-2008810910.html

В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам

В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам - РИА Новости, 02.04.2025

В Благовещенске завели дело на водителя, катавшегося по тротуарам

Управление МВД Приамурья возбудило уголовное дело на водителя, который катался по тротуарам в центре Благовещенска, кроме этого, у него ещё 98 нарушений ПДД в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:04:00+03:00

2025-04-02T09:04:00+03:00

2025-04-02T09:04:00+03:00

происшествия

благовещенск

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 апр - РИА Новости. Управление МВД Приамурья возбудило уголовное дело на водителя, который катался по тротуарам в центре Благовещенска, кроме этого, у него ещё 98 нарушений ПДД в течение года, сообщает пресс-служба ведомства. Как уточнили в ведомстве, водитель автомобиля ГАЗ-24 ночью 22 марта в районе улиц Зейской и Островского грубо нарушил правила дорожного движения, двигаясь по тротуару, создав угрозу безопасности граждан. Судя по видео, которое опубликовали в Telegram-канале УМВД Приамурья, водитель съехал вниз по ступенькам, которые находятся рядом с кинотеатром. "По данному факту следственной частью следственного управления МУ МВД России "Благовещенское" возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - говорится в сообщении. За это нарушение водителю грозит до 2-х лет лишения свободы. Автомобиль помещен на охраняемую стоянку. "Ранее указанное транспортное средство уже задерживалось сотрудниками ДПС ГАИ. Машиной управлял 24-летний местный житель. В течение года амурчанин 98 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250323/inomarka-2006794022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, благовещенск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)