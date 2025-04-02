https://ria.ru/20250402/vlasti-2008790598.html
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства - РИА Новости, 02.04.2025
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства
Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:03:00+03:00
2025-04-02T03:03:00+03:00
2025-04-02T03:03:00+03:00
в мире
нигер
мохамед базум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:444:2589:1900_1920x0_80_0_0_ace13cc236db0e7d06d3546c5c27f87a.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военного правления. "Они (власти - ред.) освободили около 50 человек, включая (бывших - ред.) министров из правительства, которое они свергли в июле 2023 года, следуя рекомендациям национальной конференции, прошедшей в феврале (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на выступление представителя военного правления по телевидению. Отмечается, что среди освобожденных - бывшие министры, дипломат, журналист и военные, обвиненные в попытке переворота в 2010 году. Президент Мохамед Базум остается в заключении. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В феврале 2025 года Национальная конференция в Нигере предложила продлить военное правление в стране на пятилетний переходный период.
https://ria.ru/20250313/niger-2004870520.html
https://ria.ru/20240831/niger-1969618632.html
нигер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/07/1964567242_0:54:2589:1996_1920x0_80_0_0_1f77410026ec6ed84c6db17d1dec4bc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, мохамед базум
В мире, Нигер, Мохамед Базум
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства
В Нигере освободили экс-министров свергнутого в июле 2023 года правительства
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военного правления.
"Они (власти - ред.) освободили около 50 человек, включая (бывших - ред.) министров из правительства, которое они свергли в июле 2023 года, следуя рекомендациям национальной конференции, прошедшей в феврале (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на выступление представителя военного правления по телевидению.
Отмечается, что среди освобожденных - бывшие министры, дипломат, журналист и военные, обвиненные в попытке переворота в 2010 году. Президент Мохамед Базум
остается в заключении.
В Нигере
26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
В феврале 2025 года Национальная конференция в Нигере предложила продлить военное правление в стране на пятилетний переходный период.