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В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства - РИА Новости, 02.04.2025
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03:03 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/vlasti-2008790598.html
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства - РИА Новости, 02.04.2025
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства
Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T03:03:00+03:00
2025-04-02T03:03:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военного правления. "Они (власти - ред.) освободили около 50 человек, включая (бывших - ред.) министров из правительства, которое они свергли в июле 2023 года, следуя рекомендациям национальной конференции, прошедшей в феврале (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на выступление представителя военного правления по телевидению. Отмечается, что среди освобожденных - бывшие министры, дипломат, журналист и военные, обвиненные в попытке переворота в 2010 году. Президент Мохамед Базум остается в заключении. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В феврале 2025 года Национальная конференция в Нигере предложила продлить военное правление в стране на пятилетний переходный период.
https://ria.ru/20250313/niger-2004870520.html
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в мире, нигер, мохамед базум
В мире, Нигер, Мохамед Базум
В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства

В Нигере освободили экс-министров свергнутого в июле 2023 года правительства

CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker / Ниамей
Ниамей - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Roland Huziaker /
Ниамей. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военного правления.
"Они (власти - ред.) освободили около 50 человек, включая (бывших - ред.) министров из правительства, которое они свергли в июле 2023 года, следуя рекомендациям национальной конференции, прошедшей в феврале (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на выступление представителя военного правления по телевидению.
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Отмечается, что среди освобожденных - бывшие министры, дипломат, журналист и военные, обвиненные в попытке переворота в 2010 году. Президент Мохамед Базум остается в заключении.
В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
В феврале 2025 года Национальная конференция в Нигере предложила продлить военное правление в стране на пятилетний переходный период.
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