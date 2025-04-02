https://ria.ru/20250402/vlasti-2008790598.html

В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства

В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства - РИА Новости, 02.04.2025

В Нигере освободили экс-министров свергнутого правительства

Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T03:03:00+03:00

2025-04-02T03:03:00+03:00

2025-04-02T03:03:00+03:00

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нигер

мохамед базум

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Власти Нигера сообщили об освобождении из заключения около 50 человек, включая бывших министров из свергнутого в 2023 году правительства, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление военного правления. "Они (власти - ред.) освободили около 50 человек, включая (бывших - ред.) министров из правительства, которое они свергли в июле 2023 года, следуя рекомендациям национальной конференции, прошедшей в феврале (2025 года - ред.)", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на выступление представителя военного правления по телевидению. Отмечается, что среди освобожденных - бывшие министры, дипломат, журналист и военные, обвиненные в попытке переворота в 2010 году. Президент Мохамед Базум остается в заключении. В Нигере 26 июля 2023 года группа военных из президентской гвардии объявила об отстранении главы государства Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа того же года Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. В феврале 2025 года Национальная конференция в Нигере предложила продлить военное правление в стране на пятилетний переходный период.

https://ria.ru/20250313/niger-2004870520.html

https://ria.ru/20240831/niger-1969618632.html

нигер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, мохамед базум