https://ria.ru/20250402/versii-2008933836.html

В Сбербанке рассказали об отключении старых версий Android-приложения

В Сбербанке рассказали об отключении старых версий Android-приложения - РИА Новости, 02.04.2025

В Сбербанке рассказали об отключении старых версий Android-приложения

Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, убедились... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:42:00+03:00

2025-04-02T16:42:00+03:00

2025-04-02T16:42:00+03:00

технологии

сбербанк россии

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Старые версии приложения Сбербанка для смартфонов на базе операционной системы Android постепенно перестают работать у некоторых пользователей, убедились корреспонденты РИА Новости и подтвердили агентству в колл-центре кредитной организации. При попытке зайти в приложение на экране смартфона отображается рекомендация обновить его до новой версии. В службе клиентской поддержки агентству сообщили, что в настоящее время работает только самая актуальная версия приложения - 16.6.0 - и посоветовали обновить его, посетив отделение банка. "Старые версии приложения отключаются постепенно, в зависимости от версии. Сейчас массово поступают уведомления (от банка - ред.) с просьбой обновить приложение", - сказали в колл-центре.

https://ria.ru/20250227/gref-2001916534.html

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2025

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технологии, сбербанк россии