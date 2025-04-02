https://ria.ru/20250402/vdv-2008796688.html

Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025

Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области

Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:34:00+03:00

2025-04-02T05:34:00+03:00

2025-04-02T05:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны."Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", — сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в министерстве.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 420 военнослужащих. ВСУ также лишились 403 танков, 329 БМП, 293 бронетранспортеров, 2242 боевых бронированных машин, 2583 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.

https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html

https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)