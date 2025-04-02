https://ria.ru/20250402/vdv-2008796688.html
Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.04.2025
Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:34:00+03:00
2025-04-02T05:34:00+03:00
2025-04-02T05:56:00+03:00
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КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны."Десантники артиллерийской бригады ВДВ круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", — сказали в ведомстве. Кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в министерстве.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 420 военнослужащих. ВСУ также лишились 403 танков, 329 БМП, 293 бронетранспортеров, 2242 боевых бронированных машин, 2583 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.
https://ria.ru/20250401/vsu--2008734324.html
https://ria.ru/20241023/spetsoperatsiya-1979465172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, курская область, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчеты "Градов" ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в Курской области
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области
КУРСК, 2 апр — РИА Новости. Артиллерийские расчеты реактивных систем залпового огня "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в приграничных районах Курской области, сообщили в Минобороны.
"Десантники артиллерийской бригады ВДВ
круглосуточно несут боевое дежурство и постоянно уничтожают выявленные цели. Получив координаты группы пехоты ВСУ
, пытавшейся закрепиться в лесном массиве, расчеты РСЗО "Град" артиллеристов-десантников оперативно выдвинулись в заданную точку и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив живую силу и технику противника", — сказали в ведомстве.
Кадры объективного контроля, полученные с дронов в режиме реального времени, подтвердили уничтожение целей. После выполнения боевой задачи расчеты оперативно меняют позиции, подчеркнули в министерстве.
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" артиллерийской бригады ВДВ выполняют боевые задачи в приграничных районах Курской области. Их подразделения беспилотной авиации постоянно ведут воздушную разведку для выявления групп противника, а также оперативного наведения и корректировки артиллерии на цели. При этом они также уничтожают боевую технику и живую силу ВСУ как в лесистой, так и на открытой местности при их бегстве из населенных пунктов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 420 военнослужащих. ВСУ также лишились 403 танков, 329 БМП, 293 бронетранспортеров, 2242 боевых бронированных машин, 2583 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.