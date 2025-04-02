https://ria.ru/20250402/vandalizm-2008855750.html

В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину

В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину - РИА Новости, 02.04.2025

В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину

Шестидесятичетырехлетний мужчина облил краской памятник Ленину в поселке Юрья Кировской области, полицейским он рассказал, что был пьян, сообщило УМВД региона. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:19:00+03:00

2025-04-02T12:19:00+03:00

2025-04-02T12:23:00+03:00

происшествия

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Шестидесятичетырехлетний мужчина облил краской памятник Ленину в поселке Юрья Кировской области, полицейским он рассказал, что был пьян, сообщило УМВД региона. Сотрудники полиции обнаружили повреждение памятника Владимиру Ильичу Ленину на одной из центральных улиц посёлка Юрья. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью неизвестный мужчина обливает бюст краской. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жителя районного центра 1961 года рождения. Мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что памятник в настоящий момент находится на реставрации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кировская область, россия