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В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину - РИА Новости, 02.04.2025
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12:19 02.04.2025 (обновлено: 12:23 02.04.2025)
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В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину
В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину - РИА Новости, 02.04.2025
В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину
Шестидесятичетырехлетний мужчина облил краской памятник Ленину в поселке Юрья Кировской области, полицейским он рассказал, что был пьян, сообщило УМВД региона. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:19:00+03:00
2025-04-02T12:23:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Шестидесятичетырехлетний мужчина облил краской памятник Ленину в поселке Юрья Кировской области, полицейским он рассказал, что был пьян, сообщило УМВД региона. Сотрудники полиции обнаружили повреждение памятника Владимиру Ильичу Ленину на одной из центральных улиц посёлка Юрья. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью неизвестный мужчина обливает бюст краской. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм". "В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жителя районного центра 1961 года рождения. Мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении. Отмечается, что памятник в настоящий момент находится на реставрации.
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происшествия, кировская область, россия
Происшествия, Кировская область, Россия
В Кировской области мужчина облил краской памятник Ленину

Обливший краской бюст Ленина в Кировской области пенсионер заявил, что был пьян

© Фото : Полиция Кировской области/TelegramПовреждение памятника Ленину в посёлке Юрья в Кировской области
Повреждение памятника Ленину в посёлке Юрья в Кировской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Полиция Кировской области/Telegram
Повреждение памятника Ленину в посёлке Юрья в Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 апр - РИА Новости. Шестидесятичетырехлетний мужчина облил краской памятник Ленину в поселке Юрья Кировской области, полицейским он рассказал, что был пьян, сообщило УМВД региона.
Сотрудники полиции обнаружили повреждение памятника Владимиру Ильичу Ленину на одной из центральных улиц посёлка Юрья. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ночью неизвестный мужчина обливает бюст краской. Возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ "Вандализм".
"В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к совершению преступления жителя районного центра 1961 года рождения. Мужчина пояснил, что совершил противоправное деяние в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что памятник в настоящий момент находится на реставрации.
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