В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей
В Красноярском крае 9 вагонов товарняка сошли с путей в районе станции Зеледеево
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСход вагонов грузового состава в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги
Сход вагонов грузового состава в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
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"Сегодня около 09.00 (05.00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к месту направлены поезда со станций Ачинск и Красноярск для восстановления движения. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В сообщении пресс-службы КрасЖД уточняется, что для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.
"Движение поездов организовано по другим путям станции... Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
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