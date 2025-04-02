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В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей - РИА Новости, 02.04.2025
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08:24 02.04.2025 (обновлено: 09:56 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/vagony-2008806691.html
В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей
В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей - РИА Новости, 02.04.2025
В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей
Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:24:00+03:00
2025-04-02T09:56:00+03:00
происшествия
россия
емельяновский район
красноярский край
красноярская железная дорога
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. "Сегодня около 09.00 (05.00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к месту направлены поезда со станций Ачинск и Красноярск для восстановления движения. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В сообщении пресс-службы КрасЖД уточняется, что для координации восстановительных работ создан оперативный штаб. "Движение поездов организовано по другим путям станции... Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
россия
емельяновский район
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происшествия, россия, емельяновский район, красноярский край, красноярская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Емельяновский район, Красноярский край, Красноярская железная дорога, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей

В Красноярском крае 9 вагонов товарняка сошли с путей в районе станции Зеледеево

© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/TelegramСход вагонов грузового состава в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги
Сход вагонов грузового состава в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Западно-Сибирская транспортная прокуратура/Telegram
Сход вагонов грузового состава в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги
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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
«
"Сегодня около 09.00 (05.00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к месту направлены поезда со станций Ачинск и Красноярск для восстановления движения. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
В сообщении пресс-службы КрасЖД уточняется, что для координации восстановительных работ создан оперативный штаб.
"Движение поездов организовано по другим путям станции... Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияЕмельяновский районКрасноярский крайКрасноярская железная дорогаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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