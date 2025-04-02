https://ria.ru/20250402/vagony-2008806691.html

В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей

В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей - РИА Новости, 02.04.2025

В Красноярском крае девять вагонов сошли с путей

Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:24:00+03:00

2025-04-02T08:24:00+03:00

2025-04-02T09:56:00+03:00

происшествия

россия

емельяновский район

красноярский край

красноярская железная дорога

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 2 апр – РИА Новости. Девять вагонов грузового состава сошли с путей в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги, инцидент повлиял на задержку поездов, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ. "Сегодня около 09.00 (05.00 мск) местного времени на путях общего пользования в районе станции Зеледеево Красноярской железной дороги в Емельяновском районе Красноярского края произошел сход с пути 9 вагонов, груженых черным ломом металла, без их опрокидывания… Допущена задержка движения поездов", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к месту направлены поезда со станций Ачинск и Красноярск для восстановления движения. Следователи проводят доследственную проверку по статье 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". В сообщении пресс-службы КрасЖД уточняется, что для координации восстановительных работ создан оперативный штаб. "Движение поездов организовано по другим путям станции... Ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html

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емельяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, емельяновский район, красноярский край, красноярская железная дорога, следственный комитет россии (ск рф)