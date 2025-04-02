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На Украине завели дело из-за поставок меда для ВСУ на 737 тысяч долларов - РИА Новости, 02.04.2025
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17:08 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008940804.html
На Украине завели дело из-за поставок меда для ВСУ на 737 тысяч долларов
На Украине завели дело из-за поставок меда для ВСУ на 737 тысяч долларов - РИА Новости, 02.04.2025
На Украине завели дело из-за поставок меда для ВСУ на 737 тысяч долларов
На Украине завели уголовное дело на руководство одной из воинских частей во Львовской области и директора частного предприятия, которые организовали поставку... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T17:08:00+03:00
2025-04-02T17:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на руководство одной из воинских частей во Львовской области и директора частного предприятия, которые организовали поставку некачественного меда военным на 30,5 миллиона гривен (737 тысяч долларов), сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР). "Предъявили обвинение руководству воинской части во Львовской области и директору частного предприятия, которые организовали поставки некачественного меда для военных на 30,5 миллиона гривен (737 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР. По информации ведомства, контракт на поставку меда был заключен в 2023 году, его качество должно было проверяться в лаборатории самой части. Но продукцию приняли на основании заключения лаборатории другой воинской части, которая показала соответствие меда нормативам. В реальности, по данным ГБР, продукция не соответствовала качеству по трем показателям. "Ответственность за контроль качества продукции несли четверо офицеров лаборатории безопасности пищевых продуктов воинской части. Однако эта лаборатория не имела надлежащей аккредитации и необходимого оборудования для полноценной проверки качества меда. Как следствие, проведенное исследование было неполным, а реальное качество продукта осталось непроверенным", - отметили в госбюро расследований. В ведомстве уточнили, что задержаны командир воинской части, которая проверяла мед, его заместитель, два офицера и директор частного предприятия.
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львовская область, украина, в мире
Львовская область, Украина, В мире
На Украине завели дело из-за поставок меда для ВСУ на 737 тысяч долларов

На Украине расследуют поставки некачественного меда военным на 737 тыс долларов

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. На Украине завели уголовное дело на руководство одной из воинских частей во Львовской области и директора частного предприятия, которые организовали поставку некачественного меда военным на 30,5 миллиона гривен (737 тысяч долларов), сообщили в среду в украинском госбюро расследований (ГБР).
"Предъявили обвинение руководству воинской части во Львовской области и директору частного предприятия, которые организовали поставки некачественного меда для военных на 30,5 миллиона гривен (737 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
По информации ведомства, контракт на поставку меда был заключен в 2023 году, его качество должно было проверяться в лаборатории самой части. Но продукцию приняли на основании заключения лаборатории другой воинской части, которая показала соответствие меда нормативам. В реальности, по данным ГБР, продукция не соответствовала качеству по трем показателям.
"Ответственность за контроль качества продукции несли четверо офицеров лаборатории безопасности пищевых продуктов воинской части. Однако эта лаборатория не имела надлежащей аккредитации и необходимого оборудования для полноценной проверки качества меда. Как следствие, проведенное исследование было неполным, а реальное качество продукта осталось непроверенным", - отметили в госбюро расследований.
В ведомстве уточнили, что задержаны командир воинской части, которая проверяла мед, его заместитель, два офицера и директор частного предприятия.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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