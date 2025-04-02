https://ria.ru/20250402/ukraina-2008926051.html

Украина под давлением США сменила лишь риторику, заявил Мирошник

Украина под давлением США сменила лишь риторику, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.04.2025

Украина под давлением США сменила лишь риторику, заявил Мирошник

Украина под давлением США сменила лишь риторику, ситуация "на земле" не изменилась, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:06:00+03:00

2025-04-02T16:06:00+03:00

2025-04-02T16:06:00+03:00

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ЕРЕВАН, 2 апр - РИА Новости. Украина под давлением США сменила лишь риторику, ситуация "на земле" не изменилась, заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Украина под давлением США сменила только риторику, но никак это не отразилось на ситуации на земле. После переговоров лидеров США и Украины мы видим непосредственный удар Украины по измерительному центру в Судже на энергетическом объекте, на ключевой артерии поставки газа для Европы, который был уничтожен украинской стороной уже после того, как все стороны заявили о соблюдении моратория на нанесение ударов по энергетическим объектам", - заявил Мирошник в Ереване на организованной Русским домом в Армении конференции "Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего" По его словам, в ответ на предложение России и США о поиске вариантов мирного выхода из конфликта, Европа с лидирующей ролью Великобритании и Франции объявила о создании реакционной "коалиции желающих" в стремлении заместить военный и финансовый вклад США в продолжение конфликта на Украине. "Однако же основное стремление коалиции пока заключается лишь в потугах вернуть США к продолжению финансирования кровопролития на Украине. То есть Европа сегодня заигрывает перед американцами, требуя восстановить финансирование и предоставление вооружения для продолжения кровопролития на территории Украины. Европейцы заявили и о проекте формирования так называемого "контингента сдерживания", который по планам организаторов должен быть введен на территорию Украины уже после подписания мирного договора. Что, по сути, можно рассматривать уже как неприкрытую оккупацию Украины странами Европы, с целью взять под контроль ее политический режим военными средствами, сохранить внешнее управление этой территорией при любом исходе переговоров", - отметил Мирошник. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин недавно выдвинул предложение о введении на Украине временного международного управления для проведения справедливых и демократических выборов, что позволило бы восстановить легитимные органы власти на Украине, кардинально необходимые для заключения справедливого мирного договора. "Мы наблюдаем сейчас жесткое сопротивление со стороны европейских государств, которые противятся поиску мирного варианта разрешения конфликта. Они сегодня тратят колоссальные усилия на поиск вариантов продолжения кровопролития и сохранения Украины как тарана против России. Они продолжают тешить себя иллюзиями, что нашли в лице Украины расходное средство, которое откровенно не жалко для достижения своих целей, а именно ослабления России настолько, чтобы добраться до ее природных богатств, которые позволили бы Европе вести привычный колониальный образ жизни за чужой счет", - отметил посол по особым поручениям. По его словам, по сути, отказ от поиска мирного регулирования не оставляет альтернатив. "Он толкает к военному варианту разрешения конфликта без соблюдения формальности и ограничений. Россия давно готова к поиску мирного варианта урегулирования, но для танго нужны двое. Вторая сторона, похоже, все еще не осознает опасности выбранного ими пути эскалации, который может затронуть весь остальной мир", - заявил Мирошник.

https://ria.ru/20250402/proigral-2008801461.html

https://ria.ru/20250402/raskryli-2008790320.html

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в мире, украина, сша, европа, родион мирошник, владимир путин