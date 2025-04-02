https://ria.ru/20250402/ukraina-2008918248.html

В Киеве подтвердили воровство Минобороны на продуктах для ВСУ

В Киеве подтвердили воровство Минобороны на продуктах для ВСУ - РИА Новости, 02.04.2025

В Киеве подтвердили воровство Минобороны на продуктах для ВСУ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердила, что минобороны страны воровало десятки миллионов долларов на закупках продуктов для... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T15:35:00+03:00

2025-04-02T15:35:00+03:00

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

в мире

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МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины подтвердила, что минобороны страны воровало десятки миллионов долларов на закупках продуктов для ВСУ в 2022-2023 годах. "Установлено, что в течение 2022-2023 годов министерство обороны Украины обеспечивало военных продуктами питания путем закупки у субъектов хозяйствования услуги по организации питания. Суть этой услуги заключалась в закупке комплекта продуктов согласно каталогу, который содержал 409 наименований. То есть минобороны закупало не отдельные продукты из 409, которые есть в каталоге, а все 409, стоимость которых формировала цену комплекта. Это позволяло злоумышленникам разворовывать бюджетные средства путем определения завышенных цен на наиболее востребованные продукты и занижения на менее востребованные, при этом стоимость комплекта выглядела как реальная рыночная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. Например, как сообщает САП, 50% стоимости общей поставки по договору, а это около 1,2 миллиарда гривен (28,9 миллиона долларов), пришлось всего на 40 видов продуктов из 409, а цены на них были завышены. И наоборот, 27 видов продуктов с заниженными ценами было поставлено для ВСУ на сумму всего 3,6 миллиона гривен (86,9 тысячи долларов), что составляет лишь 0,14% стоимости таких продуктов. "Также происходила манипуляция в каталоге с сезонностью. Поставщики определяли в каталогах аномально низкие цены на сезонные продукты. Например, стоимость черешни согласно ему составляла всего 8 гривен/кг, клубники – 10 гривен/кг, смородины черной – 10 гривен/кг. На первый взгляд, минобороны осуществляло выгодные закупки. Но в соответствии с утвержденными нормативами указанные сезонные продукты вообще не могли заказываться воинскими частями в течение срока действия договоров, поскольку они заключены после завершения периода, в течение которого такие сезонные продукты могли быть заказаны", - добавили в ведомстве. В итоге, продолжают в ведомстве, реализация такой схемы привела к тому, что в течение августа – декабря 2022 две компании-поставщика незаконно получили более 733 миллиона гривен (17,7 миллиона долларов) из бюджета. После начала досудебного расследования в январе 2023 года и распространения в медиа соответствующей информации, в частности по закупке яиц по 17 гривен за штуку, соучастники сделки уменьшили цены на 11 самых востребованных продуктов. Это предотвратило хищение бюджетных средств на сумму 788 миллионов гривен (19 миллионов долларов). Украинские СМИ ранее писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в магазинах Киева. Речь шла о соглашении, заключенном ведомством на организацию питания в 2023 году для воинских частей, находящихся в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки — 13,2 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). В минобороны заявили, что эти сведения "распространяются с признаками преднамеренных манипуляций и вводят в заблуждение". Тогдашний министр обороны Алексей Резников объяснял завышенные цены на продукты питания "технической ошибкой", заявив, что "аномальная цена" в 17 гривен на яйца была за вес, а не за штуку. В 2023 году обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны Украины. По информации украинских СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован.

https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html

https://ria.ru/20250311/karlson-2004205099.html

https://ria.ru/20250324/ukraina-2006970548.html

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украина, алексей резников, вооруженные силы украины, специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), в мире