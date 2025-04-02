Рейтинг@Mail.ru
ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:42 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/ukraina-2008803356.html
ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье
ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье - РИА Новости, 02.04.2025
ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье
Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T07:42:00+03:00
2025-04-02T07:42:00+03:00
в мире
украина
ростислав кравец
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave. "Были замечены патрули ТЦК и на машинах скорой помощи, на личных гражданских авто. Из уловок - активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже "обработают" ТЦКашники", - рассказал представитель движения Stop Grave. Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. В подполье отметили, что численный состав патрулей увеличился из-за сильного сопротивления, которое оказывают ТЦК жители. "Их (ТЦК - ред.) основная уловка - это неожиданность, застать врасплох, задавить морально или физически и главное - доставить на свою территорию, там уже задержанный практически обречен, последний шанс будет только на СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250331/izbienie-2008510933.html
https://ria.ru/20250311/nikolaev-2004421479.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ростислав кравец, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ростислав Кравец, Вооруженные силы Украины
ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье

Stop Grave: украинские военкомы активно взаимодействуют с полицией

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Были замечены патрули ТЦК и на машинах скорой помощи, на личных гражданских авто. Из уловок - активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже "обработают" ТЦКашники", - рассказал представитель движения Stop Grave.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Мужчина, избивший украинок из-за русской музыки, оказался сотрудником ТЦК
31 марта, 20:58
Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
В подполье отметили, что численный состав патрулей увеличился из-за сильного сопротивления, которое оказывают ТЦК жители.
"Их (ТЦК - ред.) основная уловка - это неожиданность, застать врасплох, задавить морально или физически и главное - доставить на свою территорию, там уже задержанный практически обречен, последний шанс будет только на СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - добавил собеседник агентства.
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Николаеве сожгли машину ТЦК
11 марта, 22:25
 
В миреУкраинаРостислав КравецВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала