https://ria.ru/20250402/ukraina-2008803356.html

ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье

ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье - РИА Новости, 02.04.2025

ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье

Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T07:42:00+03:00

2025-04-02T07:42:00+03:00

2025-04-02T07:42:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave. "Были замечены патрули ТЦК и на машинах скорой помощи, на личных гражданских авто. Из уловок - активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже "обработают" ТЦКашники", - рассказал представитель движения Stop Grave. Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. В подполье отметили, что численный состав патрулей увеличился из-за сильного сопротивления, которое оказывают ТЦК жители. "Их (ТЦК - ред.) основная уловка - это неожиданность, застать врасплох, задавить морально или физически и главное - доставить на свою территорию, там уже задержанный практически обречен, последний шанс будет только на СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250331/izbienie-2008510933.html

https://ria.ru/20250311/nikolaev-2004421479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ростислав кравец, вооруженные силы украины