ТЦК используют машины скорой помощи для маскировки, заявили в подполье
Stop Grave: украинские военкомы активно взаимодействуют с полицией
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Украинские ТЦК (военкоматы) используют для маскировки машины скорой помощи и активно взаимодействуют с полицией, рассказал РИА Новости представитель подпольного движения Stop Grave.
"Были замечены патрули ТЦК и на машинах скорой помощи, на личных гражданских авто. Из уловок - активное взаимодействие с полицией. Могут принуждать к службе в ВСУ уже задержанных за что-то людей, или полиция на улице под выдуманным предлогом может увести человека в опорный пункт, где его уже "обработают" ТЦКашники", - рассказал представитель движения Stop Grave.
Старые отсрочки от мобилизации утратят силу на Украине с 1 апреля, что создаст "окно возможностей" для военкомов перевыполнять планы по мобилизации, заявил ранее глава украинского адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
В подполье отметили, что численный состав патрулей увеличился из-за сильного сопротивления, которое оказывают ТЦК жители.
"Их (ТЦК - ред.) основная уловка - это неожиданность, застать врасплох, задавить морально или физически и главное - доставить на свою территорию, там уже задержанный практически обречен, последний шанс будет только на СЗЧ (самовольное оставление части - ред.)", - добавил собеседник агентства.
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