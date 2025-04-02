https://ria.ru/20250402/uitkoff-2008926463.html

CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня

CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня - РИА Новости, 02.04.2025

CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня

Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники утверждает, что встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T16:10:00+03:00

2025-04-02T16:10:00+03:00

2025-04-02T16:41:00+03:00

кирилл дмитриев

сша

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стив уиткофф

российский фонд прямых инвестиций

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники утверждает, что встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится сегодня в Белом доме."Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника", - говорится в публикации журналиста в социальной сети Х.Представитель американского телеканала также добавила, что министерство финансов США временно сняло санкции Вашингтона, под которыми находится Дмитриев, чтобы государственный департамент мог выдать необходимую визу российскому представителю для приезда в страну.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.

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кирилл дмитриев, сша, россия, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, в мире