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CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня - РИА Новости, 02.04.2025
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16:10 02.04.2025 (обновлено: 16:41 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/uitkoff-2008926463.html
CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня
CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня - РИА Новости, 02.04.2025
CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня
Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники утверждает, что встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T16:10:00+03:00
2025-04-02T16:41:00+03:00
кирилл дмитриев
сша
россия
стив уиткофф
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники утверждает, что встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится сегодня в Белом доме."Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника", - говорится в публикации журналиста в социальной сети Х.Представитель американского телеканала также добавила, что министерство финансов США временно сняло санкции Вашингтона, под которыми находится Дмитриев, чтобы государственный департамент мог выдать необходимую визу российскому представителю для приезда в страну.Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
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кирилл дмитриев, сша, россия, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Кирилл Дмитриев, США, Россия, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня

CBS News: встреча Дмитриева и Уиткоффа может состояться сегодня в Белом доме

© Фотохост Конгресса молодых ученых | Перейти в медиабанкГенеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фотохост Конгресса молодых ученых
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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Журналист CBS News Сара Кук со ссылкой на источники утверждает, что встреча главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа состоится сегодня в Белом доме.
"Стив Уиткофф встретится сегодня в Белом доме с высокопоставленным российским переговорщиком Кириллом Дмитриевым, подтвердили мне два источника", - говорится в публикации журналиста в социальной сети Х.
Представитель американского телеканала также добавила, что министерство финансов США временно сняло санкции Вашингтона, под которыми находится Дмитриев, чтобы государственный департамент мог выдать необходимую визу российскому представителю для приезда в страну.
Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Дмитриева в Вашингтон возможен, контакты РФ с США продолжаются. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Дмитриев якобы посетит Вашингтон на этой неделе для переговоров со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
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Кирилл ДмитриевСШАРоссияСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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