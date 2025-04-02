В США утвердили постпреда страны при НАТО
Бывшего и.о. генпрокурора США Уитакера утвердили на должность постпреда при НАТО
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkМэттью Уитакер
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Мэттью Уитакер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат.
Президент США Дональд Трамп номинировал Уитакера на должность 20 ноября 2024 года.
"Сенат утвердил номинацию Уитакера (на должность - ред.) постоянного представителя США при НАТО", - говорится в публикации на сайте сената по итогам голосования.
На сайте отмечается, что за назначение Уитакера проголосовали 52 члена сената, против - 45.
В марте Уитакер заявлял, что руководство в Вашингтоне больше не будет субсидировать членов НАТО, которые отказываются платить "справедливую долю" расходов на оборону.
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта отметил, что администрация Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он подчеркнул, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер уточнил, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
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