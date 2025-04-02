Рейтинг@Mail.ru
В США утвердили постпреда страны при НАТО - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 02.04.2025 (обновлено: 09:22 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/uitaker-2008805441.html
В США утвердили постпреда страны при НАТО
В США утвердили постпреда страны при НАТО - РИА Новости, 02.04.2025
В США утвердили постпреда страны при НАТО
Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T08:12:00+03:00
2025-04-02T09:22:00+03:00
нато
сша
в мире
дональд трамп
иво даалдер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008816338_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_1a06fe75dbfaa7fb4c96720ef7c91bd5.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат.Президент США Дональд Трамп номинировал Уитакера на должность 20 ноября 2024 года."Сенат утвердил номинацию Уитакера (на должность - ред.) постоянного представителя США при НАТО", - говорится в публикации на сайте сената по итогам голосования.На сайте отмечается, что за назначение Уитакера проголосовали 52 члена сената, против - 45.В марте Уитакер заявлял, что руководство в Вашингтоне больше не будет субсидировать членов НАТО, которые отказываются платить "справедливую долю" расходов на оборону.Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта отметил, что администрация Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он подчеркнул, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер уточнил, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
https://ria.ru/20250331/mid-2008510700.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008816338_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f3fa91ea044f643da569f6396a8b84b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нато, сша, в мире, дональд трамп, иво даалдер
НАТО, США, В мире, Дональд Трамп, Иво Даалдер
В США утвердили постпреда страны при НАТО

Бывшего и.о. генпрокурора США Уитакера утвердили на должность постпреда при НАТО

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill ClarkМэттью Уитакер
Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Bill Clark
Мэттью Уитакер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат.
Президент США Дональд Трамп номинировал Уитакера на должность 20 ноября 2024 года.
"Сенат утвердил номинацию Уитакера (на должность - ред.) постоянного представителя США при НАТО", - говорится в публикации на сайте сената по итогам голосования.
На сайте отмечается, что за назначение Уитакера проголосовали 52 члена сената, против - 45.
В марте Уитакер заявлял, что руководство в Вашингтоне больше не будет субсидировать членов НАТО, которые отказываются платить "справедливую долю" расходов на оборону.
Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта отметил, что администрация Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он подчеркнул, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер уточнил, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В МИД России не верят в возможность выхода США из НАТО
31 марта, 20:51
 
НАТОСШАВ миреДональд ТрампИво Даалдер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала