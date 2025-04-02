https://ria.ru/20250402/uitaker-2008805441.html

В США утвердили постпреда страны при НАТО

В США утвердили постпреда страны при НАТО - РИА Новости, 02.04.2025

В США утвердили постпреда страны при НАТО

Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T08:12:00+03:00

2025-04-02T08:12:00+03:00

2025-04-02T09:22:00+03:00

нато

сша

в мире

дональд трамп

иво даалдер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008816338_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_1a06fe75dbfaa7fb4c96720ef7c91bd5.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности генпрокурора США Мэттью Уитакер утвержден на должность постпреда страны при НАТО, сообщает американский сенат.Президент США Дональд Трамп номинировал Уитакера на должность 20 ноября 2024 года."Сенат утвердил номинацию Уитакера (на должность - ред.) постоянного представителя США при НАТО", - говорится в публикации на сайте сената по итогам голосования.На сайте отмечается, что за назначение Уитакера проголосовали 52 члена сената, против - 45.В марте Уитакер заявлял, что руководство в Вашингтоне больше не будет субсидировать членов НАТО, которые отказываются платить "справедливую долю" расходов на оборону.Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер 28 марта отметил, что администрация Трампа может вывести страну из НАТО, несмотря на принятый конгрессом в декабре 2023 года запрет. Он подчеркнул, что суд традиционно передает полномочия в сфере внешней политики исполнительной власти и может признать сам закон неконституционным. Даалдер уточнил, что с учетом критического отношения Трампа к обязательствам по коллективной обороне такой сценарий не исключен.

https://ria.ru/20250331/mid-2008510700.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нато, сша, в мире, дональд трамп, иво даалдер