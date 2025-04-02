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Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре - РИА Новости, 02.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/udary-2008869169.html
Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре
Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре - РИА Новости, 02.04.2025
Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре
Киев не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T13:12:00+03:00
2025-04-02T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине. "Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Украина совершила атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого, в том числе, - американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", а 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
https://ria.ru/20250402/obstrely-2008853815.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, chevron , exxon mobil, происшествия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Chevron , Exxon Mobil, Происшествия, Киев
Песков: Киев не соблюдает мораторий об ударах по энергоинфраструктуре

Песков: Киев продолжает ежедневно наносить удары по энергоинфраструктуре РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Киев не соблюдает мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергоинфраструктуре, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет вторичные пошлины на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения с Москвой по прекращению конфликта на Украине.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ВСУ дважды атаковали объекты энергоинфраструктуры в Курской области
12:07
"Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Трампа.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина также поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Несмотря на договоренности, киевский режим продолжает атаковать энергоинфраструктуру РФ. В ночь на 24 марта Украина совершила атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), среди акционеров которого, в том числе, - американские Chevron и ExxonMobil. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию "Суджа", а 28 марта киевский режим ударом реактивными снарядами HIMARS уничтожил станцию. Как заявило Минобороны РФ, все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп попал в ловушку Киева и Европы
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныChevronExxon MobilПроисшествияКиев
 
 
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