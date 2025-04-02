Китай раскрыл детали учений у Тайваня
Китай задействовал авианосец “Шаньдун” в учениях рядом с Тайванем
© AP Photo / Pool/ Guang NiuОфицеры ВМФ Китая
© AP Photo / Pool/ Guang Niu
Офицеры ВМФ Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Китая в ходе учений рядом с Тайванем задействовали авианосец “Шаньдун” для отработки нанесения ударов по морским и наземным целям, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.
“Восточная зона боевого командования НОАК 2 апреля задействовала авианосную группу во главе с авианосцем “Шаньдун” для проведения учений в воздушном и морском пространстве к востоку от острова Тайвань, в ходе которых совместно с военно-морскими и военно-воздушными силами отрабатывались такие элементы, как взаимодействие между кораблями и авиацией, установление контроля над воздушным пространством, а также нанесение ударов по морским и наземным целям”, - говорится в сообщении Ши И в социальной сети WeChat.
Во вторник Ши И заявил, что Народно-освободительная армия Китая 1 апреля начала комплексные военные учения вокруг Тайваня с участием разных видов войск для отработки блокирования ключевых районов и путей, нанесения ударов по морским и наземным целям и для проверки реальных боевых возможностей.
В среду Ши И также сообщил, что 2 апреля подразделения командования проводят учения под названием "Гром над проливом - 2025А" ("Strait Thunder-2025A") в центральной и южной зонах Тайваньского пролива. По его словам, учения сосредоточены на отработке задач по опознанию и проверке целей, выдаче предупреждений и вытеснению, перехвату и задержанию с целью проверить способность войск в обеспечении регионального контроля, проведении совместной блокады и нанесении точечных ударов по ключевым целям.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).