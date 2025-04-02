https://ria.ru/20250402/ucheniya-2008797803.html

Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы

Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 02.04.2025

Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы

Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в ходе учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T05:55:00+03:00

2025-04-02T05:55:00+03:00

2025-04-02T05:55:00+03:00

безопасность

россия

каспийское море

каспийская флотилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151775/96/1517759697_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d92bd822a4b64b18f3472b91059e2a71.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в ходе учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. "В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли "Углич", "Великий Устюг", "Град Свияжск", "Туча", "Амур" и ракетный корабль "Татарстан" вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении. "В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-миллиметровых артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", - добавили в Минобороны. Кроме того, экипаж корабля "Татарстан" провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с помощью 30-миллиметровых автоматических артиллерийских установок АК-630, а также зенитного ракетного комплекса "Оса-МА-2". Также расчеты кораблей отработали отражение нападения безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов. С целью отражения ракетных ударов противника личный состав при маневрировании поставил радиоэлектронные помехи. "В ходе планового учения также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам каспийцы провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомета ДП-64", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html

https://ria.ru/20250303/korabli-2002650289.html

россия

каспийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, каспийское море, каспийская флотилия