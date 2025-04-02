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Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 02.04.2025
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Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы
Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы - РИА Новости, 02.04.2025
Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы
Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в ходе учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:55:00+03:00
2025-04-02T05:55:00+03:00
безопасность
россия
каспийское море
каспийская флотилия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в ходе учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ. "В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли "Углич", "Великий Устюг", "Град Свияжск", "Туча", "Амур" и ракетный корабль "Татарстан" вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении. "В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-миллиметровых артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", - добавили в Минобороны. Кроме того, экипаж корабля "Татарстан" провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с помощью 30-миллиметровых автоматических артиллерийских установок АК-630, а также зенитного ракетного комплекса "Оса-МА-2". Также расчеты кораблей отработали отражение нападения безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов. С целью отражения ракетных ударов противника личный состав при маневрировании поставил радиоэлектронные помехи. "В ходе планового учения также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам каспийцы провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомета ДП-64", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250320/belousov-2006158456.html
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безопасность, россия, каспийское море, каспийская флотилия
Безопасность, Россия, Каспийское море, Каспийская флотилия
Корабли Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы

Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкУчения корабельных сил Каспийской флотилии
Учения корабельных сил Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Учения корабельных сил Каспийской флотилии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шесть ракетных кораблей Каспийской флотилии провели артиллерийские стрельбы в ходе учения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.
"В рамках планового учения с группировками сил Каспийской флотилии малые ракетные корабли "Углич", "Великий Устюг", "Град Свияжск", "Туча", "Амур" и ракетный корабль "Татарстан" вышли в Каспийское море для выполнения учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
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"В морских полигонах корабли в составе тактических групп выполнили стрельбы из корабельных 76,2-миллиметровых артиллерийских установок АК-176 по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника", - добавили в Минобороны.
Кроме того, экипаж корабля "Татарстан" провел учение по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с помощью 30-миллиметровых автоматических артиллерийских установок АК-630, а также зенитного ракетного комплекса "Оса-МА-2".
Также расчеты кораблей отработали отражение нападения безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов. С целью отражения ракетных ударов противника личный состав при маневрировании поставил радиоэлектронные помехи.
"В ходе планового учения также отработана организация охраны и обороны кораблей при стоянке на незащищенном рейде. В целях противодействия подводным диверсионным силам и средствам каспийцы провели гранатометание из ручного противодиверсионного гранатомета ДП-64", - добавили в МО РФ.
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БезопасностьРоссияКаспийское мореКаспийская флотилия
 
 
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