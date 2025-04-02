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На ВДНХ начали цвести первые весенние растения - РИА Новости, 02.04.2025
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09:31 02.04.2025 (обновлено: 12:53 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tsvety-2008818376.html
На ВДНХ начали цвести первые весенние растения
На ВДНХ начали цвести первые весенние растения - РИА Новости, 02.04.2025
На ВДНХ начали цвести первые весенние растения
На ВДНХ начали цвести первые весенние растения, сообщили в пресс-службе площадки. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:31:00+03:00
2025-04-02T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На ВДНХ начали цвести первые весенние растения, сообщили в пресс-службе площадки."Москвичей и туристов приглашают прогуляться по аллеям, скверам и садам ВДНХ, где начинают распускаться цветы, а на деревьях в ближайшее время появятся первые листочки. Всего на главной выставке страны можно полюбоваться более чем миллионом разных растений", — рассказали в пресс-службе.Уже распустились подснежники и сциллы. В апреле посетителей порадуют тюльпаны, мускари и форзиции. Они украсят Центральную аллею, площадки у павильонов № 1 "Центральный" и № 29 "Цветоводство и озеленение", а также парк "Останкино".В мае придет время цветения деревьев. На аллее Космонавтов можно будет полюбоваться каштанами, в Латвийском сквере — рододендронами и магнолией огуречной. В конце весны — начале лета на ВДНХ зацветет около трех тысяч кустов сирени. "В новом сезоне почти восемь гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое", — приводятся слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.Она добавила, что возрожденная выставка — отличное место для прогулок с друзьями и семейного отдыха на свежем воздухе.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, наталья сергунина
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Наталья Сергунина
На ВДНХ начали цвести первые весенние растения

Первые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве

© Фото : ВДНХ/TelegramПервые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве
Первые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : ВДНХ/Telegram
Первые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На ВДНХ начали цвести первые весенние растения, сообщили в пресс-службе площадки.
"Москвичей и туристов приглашают прогуляться по аллеям, скверам и садам ВДНХ, где начинают распускаться цветы, а на деревьях в ближайшее время появятся первые листочки. Всего на главной выставке страны можно полюбоваться более чем миллионом разных растений", — рассказали в пресс-службе.
© Фото : ВДНХ/TelegramПервые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве
Первые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : ВДНХ/Telegram
Первые весенние растения начали цвести на ВДНХ в Москве
Уже распустились подснежники и сциллы. В апреле посетителей порадуют тюльпаны, мускари и форзиции. Они украсят Центральную аллею, площадки у павильонов № 1 "Центральный" и № 29 "Цветоводство и озеленение", а также парк "Останкино".
В мае придет время цветения деревьев. На аллее Космонавтов можно будет полюбоваться каштанами, в Латвийском сквере — рододендронами и магнолией огуречной. В конце весны — начале лета на ВДНХ зацветет около трех тысяч кустов сирени.
«
"В новом сезоне почти восемь гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое", — приводятся слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.
Она добавила, что возрожденная выставка — отличное место для прогулок с друзьями и семейного отдыха на свежем воздухе.
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