https://ria.ru/20250402/tsvety-2008818376.html

На ВДНХ начали цвести первые весенние растения

На ВДНХ начали цвести первые весенние растения - РИА Новости, 02.04.2025

На ВДНХ начали цвести первые весенние растения

На ВДНХ начали цвести первые весенние растения, сообщили в пресс-службе площадки. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:31:00+03:00

2025-04-02T09:31:00+03:00

2025-04-02T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. На ВДНХ начали цвести первые весенние растения, сообщили в пресс-службе площадки."Москвичей и туристов приглашают прогуляться по аллеям, скверам и садам ВДНХ, где начинают распускаться цветы, а на деревьях в ближайшее время появятся первые листочки. Всего на главной выставке страны можно полюбоваться более чем миллионом разных растений", — рассказали в пресс-службе.Уже распустились подснежники и сциллы. В апреле посетителей порадуют тюльпаны, мускари и форзиции. Они украсят Центральную аллею, площадки у павильонов № 1 "Центральный" и № 29 "Цветоводство и озеленение", а также парк "Останкино".В мае придет время цветения деревьев. На аллее Космонавтов можно будет полюбоваться каштанами, в Латвийском сквере — рододендронами и магнолией огуречной. В конце весны — начале лета на ВДНХ зацветет около трех тысяч кустов сирени. "В новом сезоне почти восемь гектаров территории ВДНХ украсят хрупкие подснежники и нарциссы, яркие тюльпаны и розы, а еще магнолии, рододендроны, яблони и многое другое", — приводятся слова заместителя мэра столицы Натальи Сергуниной.Она добавила, что возрожденная выставка — отличное место для прогулок с друзьями и семейного отдыха на свежем воздухе.

https://ria.ru/20250120/podsnezhniki-1994576469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, наталья сергунина