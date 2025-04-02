https://ria.ru/20250402/tsivileva-2008985722.html

Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы

Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы - РИА Новости, 02.04.2025

Военнослужащие в России стали быстрее получать протезы

Благодаря Военно-социальному центру время оказания услуги по протезированию для российских военнослужащих сократилось до 3-4 месяцев, сообщила замминистра... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T21:45:00+03:00

2025-04-02T21:45:00+03:00

2025-04-02T21:46:00+03:00

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общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Благодаря Военно-социальному центру время оказания услуги по протезированию для российских военнослужащих сократилось до 3-4 месяцев, сообщила замминистра обороны РФ Анна Цивилёва. "Статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ отметила... благодаря центру бойцы, получившие тяжелые увечья в результате выполнения служебных задач, могут получить медицинские услуги по протезированию максимально близко к местам проживания. Это также сократило время протезирования и теперь в среднем это 3-4 месяца", - говорится в сообщении Минобороны РФ. Замглавы ведомства подчеркнула, что для комфортного и качественного обеспечения протезами военнослужащих, получивших тяжелые ранения в ходе выполнения боевых задач, был создан Единый стандарт протезирования. По её словам, работа организована на базе Военно-медицинской академии имени Кирова, где с 1 января действует Единый центр протезирования. "Мы и дальше продолжим совершенствовать систему реализации социальных гарантий всем участникам специальной военной операции", – добавила Цивилева.

https://ria.ru/20250316/reabilitatsiya-2005341089.html

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россия, военно-медицинская академия имени кирова, общество, здоровье - общество, вооруженные силы рф