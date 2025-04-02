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ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред - РИА Новости, 02.04.2025
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12:09 02.04.2025 (обновлено: 12:26 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tsb-2008854143.html
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред - РИА Новости, 02.04.2025
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред
Банк России сохраняет умеренно-жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике (ДКП), он актуален, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:09:00+03:00
2025-04-02T12:26:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России сохраняет умеренно-жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике (ДКП), он актуален, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин."Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем, мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают. Не только на данные по инфляции… сигнал актуален", - сказал он.
https://ria.ru/20250402/tsb-2008827605.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред

Зампред Заботкин: ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России сохраняет умеренно-жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике (ДКП), он актуален, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем, мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают. Не только на данные по инфляции… сигнал актуален", - сказал он.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ
10:13
 
ЭкономикаАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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