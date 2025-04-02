https://ria.ru/20250402/tsb-2008854143.html
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред - РИА Новости, 02.04.2025
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред
Банк России сохраняет умеренно-жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике (ДКП), он актуален, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:09:00+03:00
2025-04-02T12:09:00+03:00
2025-04-02T12:26:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Банк России сохраняет умеренно-жесткий сигнал по будущей денежно-кредитной политике (ДКП), он актуален, заявил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин."Умеренно жесткий сигнал мы, конечно, сохраняем, мы смотрим на всю совокупность данных, которые поступают. Не только на данные по инфляции… сигнал актуален", - сказал он.
https://ria.ru/20250402/tsb-2008827605.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП, заявил зампред
Зампред Заботкин: ЦБ сохранил умеренно жесткий сигнал по будущей ДКП