https://ria.ru/20250402/tsb-2008827605.html

Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ

Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ - РИА Новости, 02.04.2025

Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ

Уровень инфляции в России складывается ниже февральского прогноза ЦБ, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T10:13:00+03:00

2025-04-02T10:13:00+03:00

2025-04-02T13:12:00+03:00

экономика

алексей заботкин

центральный банк рф (цб рф)

россия

госдума рф

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уровень инфляции в России складывается ниже февральского прогноза ЦБ, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин."Исходя из той динамики, которую мы видим в течение первого квартала, то есть за январь-февраль у нас есть уже полные данные месячные, за март пока недельные. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания", — сказал он на заседании в Госдуме.Заботкин пояснил, что темпы роста цен замедляются по сравнению с показателями в четвертом квартале.По его словам, нужно поддерживать жесткую денежную политику, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень, это важно и для граждан, и для бизнеса.

https://ria.ru/20250328/putin-2007840666.html

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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия, госдума рф