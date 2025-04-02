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Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ
Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ - РИА Новости, 02.04.2025
Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ
Уровень инфляции в России складывается ниже февральского прогноза ЦБ, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T10:13:00+03:00
2025-04-02T10:13:00+03:00
2025-04-02T13:12:00+03:00
экономика
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
россия
госдума рф
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Уровень инфляции в России складывается ниже февральского прогноза ЦБ, сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин."Исходя из той динамики, которую мы видим в течение первого квартала, то есть за январь-февраль у нас есть уже полные данные месячные, за март пока недельные. Если по марту картина будет такая же, как показывают недельные данные, то можно говорить о том, что в целом по первому кварталу инфляция складывается даже несколько ниже того прогноза, который Банк России опубликовал 14 февраля после предыдущего опорного заседания", — сказал он на заседании в Госдуме.Заботкин пояснил, что темпы роста цен замедляются по сравнению с показателями в четвертом квартале.По его словам, нужно поддерживать жесткую денежную политику, чтобы вернуть инфляцию на низкий уровень, это важно и для граждан, и для бизнеса.
https://ria.ru/20250328/putin-2007840666.html
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экономика, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф), россия, госдума рф
Экономика, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Госдума РФ
Уровень инфляции в России складывается ниже прогноза, заявили в ЦБ
Заботкин: инфляция в России складывается ниже февральского прогноза ЦБ