https://ria.ru/20250402/tsarnaev-2008795340.html
Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод
Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод - РИА Новости, 02.04.2025
Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод
Федеральный окружной судья американского штата Массачусетс Джордж О'Тул отказался брать самоотвод из-за своих публичных комментариев по делу бостонского... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T05:09:00+03:00
2025-04-02T05:09:00+03:00
2025-04-02T05:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Федеральный окружной судья американского штата Массачусетс Джордж О'Тул отказался брать самоотвод из-за своих публичных комментариев по делу бостонского террориста Джохара Царнаева, чье дело он сейчас пересматривает, следует из документа инстанции, который есть в распоряжении РИА Новости. В прошлом году апелляционный суд в США вернул дело Царнаева в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу. "Отвод будет противоречить указаниям Апелляционного суда... объективный, осведомленный представитель общественности не нашел бы разумных оснований сомневаться в моей способности следовать своей клятве добросовестно применять закон", - постановил судья в ответ на требование адвокатов Царнаева отстранить его от рассмотрения дела из-за комментариев, которые якобы потенциально говорят о его предвзятости в отношении обвиняемого. Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на Бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован. На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.
https://ria.ru/20220304/tsarnaev-1776581250.html
https://ria.ru/20200821/tsarnaev-1576072600.html
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РИА Новости
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в мире, сша, бостон, джохар царнаев
В мире, США, Бостон, Джохар Царнаев
Судья в США, пересматривающий дело Царнаева, отказался брать самоотвод
Судья в Массачусетсе не стал брать самоотвод из-за комментариев по делу Царнаева
ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. Федеральный окружной судья американского штата Массачусетс Джордж О'Тул отказался брать самоотвод из-за своих публичных комментариев по делу бостонского террориста Джохара Царнаева, чье дело он сейчас пересматривает, следует из документа инстанции, который есть в распоряжении РИА Новости.
В прошлом году апелляционный суд в США
вернул дело Царнаева
в суд нижестоящей инстанции, что может повлечь пересмотр смертной казни. Царнаев обжаловал приговор по четырем пунктам, один из которых - о предвзятости двух присяжных по его делу.
"Отвод будет противоречить указаниям Апелляционного суда... объективный, осведомленный представитель общественности не нашел бы разумных оснований сомневаться в моей способности следовать своей клятве добросовестно применять закон", - постановил судья в ответ на требование адвокатов Царнаева отстранить его от рассмотрения дела из-за комментариев, которые якобы потенциально говорят о его предвзятости в отношении обвиняемого.
Царнаева приговорили в 2015 году к смертной казни за организацию теракта в апреле 2013 года. Взрывы на Бостонском марафоне унесли жизни трех человек, более 260 были ранены. Кроме того, Джохар Царнаев и его брат Тамерлан убили полицейского в перестрелке, когда скрывались от правоохранительных органов. Тамерлан Царнаев был застрелен полицией, а Джохар арестован.
На процессе Царнаев признался в подготовке теракта, но возложил вину на старшего брата, заявив, что находился под его влиянием. В 2020 году апелляционный суд отменил приговор, согласившись с доводами защиты о том, что проведение процесса в самом Бостоне
помешало отобрать непредвзятых присяжных. В марте 2022 года Верховный суд США восстановил смертный приговор Царнаеву.