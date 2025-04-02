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При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 02.04.2025
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09:19 02.04.2025
https://ria.ru/20250402/tsahal-2008815806.html
При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек
При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 02.04.2025
При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек
Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T09:19:00+03:00
2025-04-02T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники. “Жертвами израильских бомбардировок центральных и южных районов сектора Газа утром в среду стал 21 человек”, - передает телеканал. По его данным, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, сообщило утром в среду издание Times of Israel со ссылкой на заявление главы ведомства. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html
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в мире, цены на нефть, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Цены на нефть, Израиль, Рафах (провинция), Биньямин Нетаньяху, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек

При ударах ЦАХАЛ по центру и югу сектора Газа погибли более 20 человек

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники.
“Жертвами израильских бомбардировок центральных и южных районов сектора Газа утром в среду стал 21 человек”, - передает телеканал.
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
19 марта, 15:20
По его данным, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, сообщило утром в среду издание Times of Israel со ссылкой на заявление главы ведомства.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
ЦАХАЛ призвала жителей Газы покинуть районы на юге сектора
Вчера, 14:40
 
В миреЦены на нефтьИзраильРафах (провинция)Биньямин НетаньяхуИсраэль КацХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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