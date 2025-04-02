При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек
При ударах ЦАХАЛ по центру и югу сектора Газа погибли более 20 человек
© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники.
“Жертвами израильских бомбардировок центральных и южных районов сектора Газа утром в среду стал 21 человек”, - передает телеканал.
ЦАХАЛ опровергла сообщения об ударе по зданию ООН в Газе
19 марта, 15:20
По его данным, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, сообщило утром в среду издание Times of Israel со ссылкой на заявление главы ведомства.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.