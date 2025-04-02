https://ria.ru/20250402/tsahal-2008815806.html

При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек

При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек - РИА Новости, 02.04.2025

При ударах ЦАХАЛ по сектору Газа погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T09:19:00+03:00

2025-04-02T09:19:00+03:00

2025-04-02T09:19:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Более 20 человек погибли в результате ударов израильской армии по центральным и южным районам сектора Газа утром в среду, сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на медицинские источники. “Жертвами израильских бомбардировок центральных и южных районов сектора Газа утром в среду стал 21 человек”, - передает телеканал. По его данным, удары наносились в том числе по жилым домам и палаткам беженцев в городах Хан-Юнис и Рафах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о расширении операций ЦАХАЛ в секторе Газа, новые захваченные территории станут частью буферной зоны, сообщило утром в среду издание Times of Israel со ссылкой на заявление главы ведомства. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее, Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250319/tsahal-2005991220.html

https://ria.ru/20250401/tsakhal-2008658397.html

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в мире, цены на нефть, израиль, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году