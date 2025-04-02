https://ria.ru/20250402/trump-2008862948.html

Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию

Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 02.04.2025

Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию

Планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T12:49:00+03:00

2025-04-02T12:49:00+03:00

2025-04-02T12:49:00+03:00

саудовская аравия

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россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

в мире

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров. "Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.

https://ria.ru/20250401/tramp-2008497706.html

саудовская аравия

сша

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Ольга Фомченкова

саудовская аравия, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире