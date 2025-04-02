https://ria.ru/20250402/trump-2008862948.html
Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию
Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 02.04.2025
Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию
Планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T12:49:00+03:00
2025-04-02T12:49:00+03:00
2025-04-02T12:49:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа поехать в Саудовскую Аравию в мае не связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп заявил, что в апреле или "немного позже" может отправиться в Саудовскую Аравию, которую ранее называли возможным местом встречи российского и американского лидеров. "Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, касается ли поездка Трампа в Саудовскую Аравию встречи с Путиным.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Саудовская Аравия, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Песков прокомментировал планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию
Песков: планы Трампа поехать в Саудовскую Аравию не связаны с Путиным