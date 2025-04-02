https://ria.ru/20250402/tramp-2008993302.html

Трамп раскрыл размер пошлин на товары из ЕС и Китая

Трамп раскрыл размер пошлин на товары из ЕС и Китая - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп раскрыл размер пошлин на товары из ЕС и Китая

США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:51:00+03:00

2025-04-02T23:51:00+03:00

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тайвань

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США вводят пошлины в размере 20% на товары из ЕС, 34% - на товары из Китая, заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Но теперь мы собираемся взимать плату с Европейского Союза. Они очень, очень жесткие торговцы. Можно было бы подумать, что Европейский Союз будет очень дружелюбным, но они нас обдирают. Отвратительно. (Пошлина ЕС на товары США - ред.) 39%. Мы собираемся взимать с них 20%, так что мы взимаем с них по сути половину", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, приуроченном к введению зеркальных тарифов против торговых партнеров США. В ответ на пошлину Китая в 67% США вводят 34%, а против Тайваня (КНР) - 32%, отметил американский лидер.

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сша, китай, тайвань, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире