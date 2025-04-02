https://ria.ru/20250402/tramp-2008992137.html

Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга

Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга

США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро", заявил в среду президент РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:36:00+03:00

2025-04-02T23:36:00+03:00

2025-04-02T23:37:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро", заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро. Благодаря сегодняшним действиям мы, наконец, сможем сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, приуроченном к введению зеркальных тарифов против торговых партнеров США.

https://ria.ru/20250402/ssha-2008783422.html

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сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире