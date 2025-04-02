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Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга - РИА Новости, 02.04.2025
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23:36 02.04.2025 (обновлено: 23:37 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tramp-2008992137.html
Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга
Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга
США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро", заявил в среду президент РИА Новости, 02.04.2025
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сша
америка
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро", заявил в среду президент США Дональд Трамп. "Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро. Благодаря сегодняшним действиям мы, наконец, сможем сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, приуроченном к введению зеркальных тарифов против торговых партнеров США.
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сша, америка, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Америка, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Трамп заявил, что США направят триллионы долларов на погашение госдолга

Трамп: США направят выручку от зеркальных пошлин на погашение госдолга

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. США направят "триллионы долларов" выручки от зеркальных пошлин на снижение налогов и погашение госдолга, все произойдет "очень быстро", заявил в среду президент США Дональд Трамп.
"Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро. Благодаря сегодняшним действиям мы, наконец, сможем сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде", - заявил Трамп на мероприятии в Белом доме, приуроченном к введению зеркальных тарифов против торговых партнеров США.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Трамп планирует объявить о крупнейшем введении импортных пошлин
Вчера, 00:38
 
СШААмерикаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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