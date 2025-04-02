https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html

Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме

Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме - РИА Новости, 02.04.2025

Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме

США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T23:32:00+03:00

2025-04-02T23:32:00+03:00

2025-04-02T23:48:00+03:00

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

экономика

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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил в среду президент Дональд Трамп."Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал Трамп, выступая на церемонии подписания указа, которую транслировал Белый дом."Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".

https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html

https://ria.ru/20250402/es-2008983613.html

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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, экономика