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Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме - РИА Новости, 02.04.2025
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23:32 02.04.2025 (обновлено: 23:48 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:32:00+03:00
2025-04-02T23:48:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
экономика
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил в среду президент Дональд Трамп."Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал Трамп, выступая на церемонии подписания указа, которую транслировал Белый дом."Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
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сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, экономика
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Экономика
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме

Трамп: США ограничатся пошлинами вдвое ниже применяемых другими странами

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил в среду президент Дональд Трамп.
"Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал Трамп, выступая на церемонии подписания указа, которую транслировал Белый дом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Опрос показал отношение американцев к пошлинам, которые ввел Трамп
Вчера, 15:56
"Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.
По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
ЕС объявит об ответных мерах на введение Трампом пошлин до конца апреля
Вчера, 20:56
 
СШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ миреЭкономика
 
 
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