https://ria.ru/20250402/tramp-2008991776.html
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме - РИА Новости, 02.04.2025
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T23:32:00+03:00
2025-04-02T23:32:00+03:00
2025-04-02T23:48:00+03:00
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003022688_0:0:2355:1325_1920x0_80_0_0_5045febefec00f4f84143f36be2269ba.jpg
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил в среду президент Дональд Трамп."Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал Трамп, выступая на церемонии подписания указа, которую транслировал Белый дом."Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".
https://ria.ru/20250402/poshliny-2008923384.html
https://ria.ru/20250402/es-2008983613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003022688_70:0:2163:1570_1920x0_80_0_0_c423b88f739ef0f198abdf2a321bf0ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире, экономика
США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире, Экономика
Трамп пообещал не вводить пошлины в полном объеме
Трамп: США ограничатся пошлинами вдвое ниже применяемых другими странами
ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. США установят минимальную базовую пошлину в размере 10% на импорт из других стран, а зеркальные тарифы будут применяться в объеме примерно вдвое меньшем, чем те, что действуют за рубежом, заявил в среду президент Дональд Трамп.
"Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество", — сказал Трамп, выступая на церемонии подписания указа, которую транслировал Белый дом.
"Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмём примерно половину. Это добросовестно, это справедливо", - добавил хозяин Белого дома.
По его словам, новые меры должны "прекратить несправедливую торговлю", в ходе которой "друзья и враги десятилетиями разграбляли экономику США".